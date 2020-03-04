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Королева Летиция в "хищной" юбке выгодно выделила стройные ножки и осиную талию

Lite » Мода 04.03.2020 - 11:54
Королева Летиция в "хищной" юбке выгодно выделила стройные ножки и осиную талию
Королева Летиция

Королева Летиция выбрала изысканный образ в пестрой юбке

Известные монаршие красотки решили все вместе очаровать поклонников новыми яркими выходами. Пока Кейт Миддлтон восхищает ирландцев яркими total green появлениями, королева Летиция облачилась в пестрый оранжевый. Во время очередного официального мероприятия в Мадриде супруга короля Испании предстала в изысканном и одновременно трендовом образе в юбке с “хищным” принтом.

3 марта в торжественной обстановке в Мадриде король и королева Испании провели церемонию награждения новых почетных послов бренда "Испания" (Ambassadors for 'Spain' Brand ). Послом бренда "Испания" становятся известные жители Испании, а также компании, которые призваны улучшать имидж страны на мировой арене.

Королева Летиция в &quot;хищной&quot; юбке выгодно выделила стройные ножки и осиную талию

Королева Летиция в &quot;хищной&quot; юбке выгодно выделила стройные ножки и осиную талию

Скриншоты поста: instagram.com/casarealdeespana

К слову, в этом году послами бренда “Испания” стали:

  • Кинорежиссер Изабель Койшет
  • Бизнес-леди Ана Ботин
  • Бадминтонистка, олимпийская чемпионка Каролина Марин
  • Ученый микробиолог Франциско Мохика
  • Профессиональная футбольная лига Испании
  • ONCE — Испанская национальная организация слепых
  • PARADORES — cистема туризма Испании, существует уже 90 лет
  • Хосе Луис Бонет — испанским бизнесмен, президент Торгово-промышленной палаты Испании и Freixenet.

За вручение почетного “титула” отвечает так называемый Форум испанских брендов, который отмечает в этом году свое 20-летие.

Перед десятками гостей важного мероприятия королева Летиция блистала в элегантном деловом образе. При этом не лишенном ярких изюминок.

Королева Летиция в &quot;хищной&quot; юбке выгодно выделила стройные ножки и осиную талию

Королева Летиция в &quot;хищной&quot; юбке выгодно выделила стройные ножки и осиную талию

Королева Летиция в &quot;хищной&quot; юбке выгодно выделила стройные ножки и осиную талию

Королева Летиция в юбке Roberto Verino и блузе ZARA (скриншот поста: instagram.com/lady_etiquette)

В центре ансамбля — безусловно, яркая оранжевая блуза из струящегося атласа с пышным рукавом от бренда ZARA. Блуза заправлена с юбку-карандаш с анималистичным принтом от Roberto Verino. В который раз подчеркнем, что принт-анималье был особенно актуален в 2019 году. И так полюбился модницам во всем мире, что еще долго будет оставаться в трендах. Обратите внимание, насколько выгодно юбка подчеркивает стройные формы Летиции.

Свой изысканный образ супруга Филиппа IV дополнила черными кожаными туфлями от Manolo Blahnik с легким “хищным” тиснением.

Волосы Летиция расплела. Однако привычной прическе каре добавила больше объема, что смотрится намного лучше. Из аксессуаров — едва заметные золотые серьги и перстень. Макияж уже традиционно сделан с акцентом на глаза.

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