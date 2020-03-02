Іванка Трамп в сукні за $2040 і золотих човниках ефектно виділила форми

Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером (фото: instagram.com/ivankatrump)

Іванка раніше з'являлася в цьому платті. Але обіграла образ по-новому

Іванка Трамп не перестає захоплювати своєю активністю. Всього через кілька днів після повернення з Індії, дочка президента США виступила на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) ще минулої п'ятниці 28 лютого. Проте фото Іванка вирішила показати трохи пізніше. Перед десятками гостей і фотокамер помічниця Дональда Трампа з'явилася в елегантному білому платті довжини-міді від Victoria Beckham за $ 2040. Розглядаємо деталі стильного образу Іванки.

Білосніжне плаття-футляр зі злегка розкльошеним низом дуже вигідно підкреслило струнку фігуру Іванки. А білий колір (беззаперечний тренд сезону) не менш гармонійно поєднується з білявими пасмами дочки президента США. Вартість такої сукні від Victoria Beckham становить $ 2040.

Іванка вже давно дотримується течії відповідального споживання. Тому часто з'являється на публіці в своїх старих нарядах. Зокрема, в цьому білому платті від Victoria Beckham Іванка вперше була помічена ще влітку 2018 року. Тоді вона доповнила свій образ чорним поясом і чорними туфлями.

Фото: instagram.com/ivankatrump

До свого образу Іванка підібрала яскраве доповнення — золоті гостроносі туфлі на тонкій шпильці. Зверніть увагу, наскільки ефектно білий поєднується із золотом.

Також Іванка трохи змінила звичний колір волосся, який став більш наближений до платинового. Як завжди, волосся Іванка випрямила і поклала в акуратну зачіску — подовжене каре. Макіяж зроблений з акцентом на очі, бронзові щоки і злегка рожеві губки.

Примітно, що на конференції Іванка щиро сміялася, демонструючи голлівудську посмішку. А ось на руках поблискували кільця з діамантами. Зазначимо, що на лівій руці Іванка носить обручку з квадратним діамантом 5,22 карата. Подейкують, що вартість такого аксесуара становить понад 500 000 доларів.

Скріншот поста: instagram.com/firstdaughterivanka

Фото: instagram.com/ivankatrump

Американські ЗМІ вже встигли відзначити, що Трамп вирішила відійти від правил. Адже після того, як Іванка почала працювати радником в Білому домі, вона практично перестала виходити на публіку в дорогих прикрасах.

Що стосується конференції CPAC, то Іванка, як перша помічниця Дональда Трампа, прийшла підтримати його політику.

“Останні три роки показали світові переваги політики зростання, яку впровадила поточна адміністрація президента. І переваги капіталізму на відміну від багатьох інших країн світу. Тому ми пожинаємо плоди макроекономічного порядку денного президента Трампа", — заявила Іванка.

Іванка Трамп з собачкою Вінтер (фото: instagram.com/ivankatrump)

Після насиченої конференції Іванка вирішила провести вихідні вдома. Дочка президента США опублікувала миле домашнє фото з домашнім улюбленцем — собака по кличці Winter (від англ. Зима). Собачка в сім'ї Іванки з'явилася влітку 2019 року. Її подарували на день народження дочки Іванки та Джареда Кушенера — 8-річної Арабелли. Але схоже, що Вінтер стала улюбленицею всієї родини, особливо Іванки, яка дуже часто публікує з нею зворушливі фото.

Нагадаємо, раніше Меланія Трамп здивувала несподівано зухвалим образом в джинсах і грубих черевиках.