Неперевершена: Наталія Водянова підкорила Канни розкішним вбранням від Versace

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-річна модель показала найкращий лук в цьому році.

Наталя Водянова, не встигнувши з'явитися на Лазурному березі, тут же стала головною зіркою червоної килимової доріжки. Вчора, 20 травня, 37-річна супермодель і філантроп прилетіла в Канни, відразу ж сповістивши своїх фоловерів і викликавши бурю емоцій ніжним образом в блакитних тонах. А ввечері відвідала прем'єру фільму "Прекрасна епоха" (La belle époque), де представила не менш вражаючий лук.

Наталя Водянова а платті Versace (фото: instagram.com/natasupernova)

"Затишшя перед бурею", – написала знаменита модель, запостив відразу кілька фото, де вона у всій красі готується вийти на червону доріжку. Для своєї першої офіційної появи на фестивалі вонаобрала розкішну сукню Versace. Приємного блідо-рожевого відтінку з оригінальним сріблястим орнаментом, воно підкреслювало свіжість обличчя Наталі і зробило її буквально сяючо зсередини. Облягаюче по всій довжині, плаття зробило і без того стрункий силует Водянової просто ляльковим. Доповнили образ масивний браслет і сережки з діамантами Chopard. До речі, цей відомий ювелірний бренд виступив офіційним спонсором кінофестивалю.

Образ супермоделі визнаний одним із самих стильних і вдалих в Каннах (фото: instagram.com/natasupernova)

Чи потрібно говорити, що вже з перших хвилин Наталія викликала шквал коментарів у вражених шанувальників:

Ти нереальна

Богиня

Просто не віриться, що так може виглядати мама п'ятьох дітей

Ну дуже красиве плаття

Цілковитий захват! Дуже гарний образ!

Красуня

Божественно

Чарівна

Небеса

Ви просто еталон краси

Рідкісна красуня

Шедеврально виглядаєте

Просто неймовірна

Приголомшливо красива

Красуня, а яке оригінальне вбрання. Але хто скаже що у цієї дівчинки скільки дітей?

Наталія готується до виходу на червону доріжку (фото: instagram.com/natasupernova)

Не менше захватів вона викликала й у модних критиків. Так, багато фешн-порталів вже назвали образ Наталки в Versace найвдалішим фестивальним образом цього року. До речі, вузька талія та плоский живіт, що супермодель продемонструвала, знову змусили прихильників засумніватися в її вагітності. Варто відзначити, що на червоній доріжці Водянова з'явилася одна. Можливо, коханий супермоделі Антуан Арно приєднається до неї пізніше – фестиваль триватиме до 25 травня.