Неперевершена: Наталія Водянова підкорила Канни розкішним вбранням від Versace

37-річна модель показала найкращий лук в цьому році.
Наталя Водянова, не встигнувши з'явитися на Лазурному березі, тут же стала головною зіркою червоної килимової доріжки. Вчора, 20 травня, 37-річна супермодель і філантроп прилетіла в Канни, відразу ж сповістивши своїх фоловерів і викликавши бурю емоцій ніжним образом в блакитних тонах. А ввечері відвідала прем'єру фільму "Прекрасна епоха" (La belle époque), де представила не менш вражаючий лук.
Наталя Водянова а платті Versace (фото: instagram.com/natasupernova)
"Затишшя перед бурею", – написала знаменита модель, запостив відразу кілька фото, де вона у всій красі готується вийти на червону доріжку. Для своєї першої офіційної появи на фестивалі вонаобрала розкішну сукню Versace. Приємного блідо-рожевого відтінку з оригінальним сріблястим орнаментом, воно підкреслювало свіжість обличчя Наталі і зробило її буквально сяючо зсередини. Облягаюче по всій довжині, плаття зробило і без того стрункий силует Водянової просто ляльковим. Доповнили образ масивний браслет і сережки з діамантами Chopard. До речі, цей відомий ювелірний бренд виступив офіційним спонсором кінофестивалю.
Образ супермоделі визнаний одним із самих стильних і вдалих в Каннах (фото: instagram.com/natasupernova)
Чи потрібно говорити, що вже з перших хвилин Наталія викликала шквал коментарів у вражених шанувальників:
Наталія готується до виходу на червону доріжку (фото: instagram.com/natasupernova)
Не менше захватів вона викликала й у модних критиків. Так, багато фешн-порталів вже назвали образ Наталки в Versace найвдалішим фестивальним образом цього року. До речі, вузька талія та плоский живіт, що супермодель продемонструвала, знову змусили прихильників засумніватися в її вагітності. Варто відзначити, що на червоній доріжці Водянова з'явилася одна. Можливо, коханий супермоделі Антуан Арно приєднається до неї пізніше – фестиваль триватиме до 25 травня.