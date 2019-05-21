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Неперевершена: Наталія Водянова підкорила Канни розкішним вбранням від Versace

Lite » Мода 21.05.2019 - 10:56
Неперевершена: Наталія Водянова підкорила Канни розкішним вбранням від Versace
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

37-річна модель показала найкращий лук в цьому році.

Наталя Водянова, не встигнувши з'явитися на Лазурному березі, тут же стала головною зіркою червоної килимової доріжки. Вчора, 20 травня, 37-річна супермодель і філантроп прилетіла в Канни, відразу ж сповістивши своїх фоловерів і викликавши бурю емоцій ніжним образом в блакитних тонах. А ввечері відвідала прем'єру фільму "Прекрасна епоха" (La belle époque), де представила не менш вражаючий лук.

Неперевершена: Наталія Водянова підкорила Канни розкішним вбранням від VersaceНеперевершена: Наталія Водянова підкорила Канни розкішним вбранням від VersaceНаталя Водянова а платті Versace (фото: instagram.com/natasupernova)

"Затишшя перед бурею", – написала знаменита модель, запостив відразу кілька фото, де вона у всій красі готується вийти на червону доріжку. Для своєї першої офіційної появи на фестивалі вонаобрала розкішну сукню Versace. Приємного блідо-рожевого відтінку з оригінальним сріблястим орнаментом, воно підкреслювало свіжість обличчя Наталі і зробило її буквально сяючо зсередини. Облягаюче по всій довжині, плаття зробило і без того стрункий силует Водянової просто ляльковим. Доповнили образ масивний браслет і сережки з діамантами Chopard. До речі, цей відомий ювелірний бренд виступив офіційним спонсором кінофестивалю.

Неперевершена: Наталія Водянова підкорила Канни розкішним вбранням від VersaceОбраз супермоделі визнаний одним із самих стильних і вдалих в Каннах (фото: instagram.com/natasupernova)

Чи потрібно говорити, що вже з перших хвилин Наталія викликала шквал коментарів у вражених шанувальників:

  • Ти нереальна
  • Богиня
  • Просто не віриться, що так може виглядати мама п'ятьох дітей
  • Ну дуже красиве плаття
  • Цілковитий захват! Дуже гарний образ!
  • Красуня
  • Божественно
  • Чарівна
  • Небеса
  • Ви просто еталон краси
  • Рідкісна красуня
  • Шедеврально виглядаєте
  • Просто неймовірна
  • Приголомшливо красива
  • Красуня, а яке оригінальне вбрання. Але хто скаже що у цієї дівчинки скільки дітей?

Неперевершена: Наталія Водянова підкорила Канни розкішним вбранням від VersaceНаталія готується до виходу на червону доріжку (фото: instagram.com/natasupernova)

Не менше захватів вона викликала й у модних критиків. Так, багато фешн-порталів вже назвали образ Наталки в Versace найвдалішим фестивальним образом цього року. До речі, вузька талія та плоский живіт, що супермодель продемонструвала, знову змусили прихильників засумніватися в її вагітності. Варто відзначити, що на червоній доріжці Водянова з'явилася одна. Можливо, коханий супермоделі Антуан Арно приєднається до неї пізніше – фестиваль триватиме до 25 травня.

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Новини України модельНаталія Водянова
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