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50 відтінків небесного: Наталія Водянова захопила ніжним образом з Канн

Lite » Мода 20.05.2019 - 16:32
50 відтінків небесного: Наталія Водянова захопила ніжним образом з Канн
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

37-річна знаменитість вирушила на Лазурний берег

Наталя Водянова останнім часом знову занурилася в роботу. Так, нещодавно вона представила в Нью-Йорку черговий благодійний проект, а днями виступила спікером на конференції Viva Tech. І ось, нарешті, знаменита красуня вирушила на Лазурний берег, точку кипіння кінематографічної світського життя. 37-річна зірка опублікувала перше з Канн, підписавши його коротко і ємко: "Добрий ранок в Каннах".

50 відтінків небесного: Наталія Водянова захопила ніжним образом з КаннНаталя Водянова з'явилася на Каннсокм кінофестивалі (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталя, щаслива і задоволена, позує на тлі розкішного морського пейзажу. На ній надіта біла сукня з плісированою спідницею і світло-блакитний жакет з золотистими гудзиками. Доповнило простий, але стильний образ довге намисто Chopard. На обличчі Наталії мінімум макіяжу, на голові – об'ємна укладання.

50 відтінків небесного: Наталія Водянова захопила ніжним образом з КаннЗнаменита красуня обожнює всі відтінки синього і блакитного (фото: instagram.com/natasupernova)

Не минуло й години, як на сторінці моделі і філантропа зібралося понад 14 000 лайків і безліч захоплених коментарів. За своїм звичаєм, шанувальники Водянової встигли захопитися не тільки її красою і почуттям смаку, але і добротою.

  • "Яка гарна!"
  • "Відчуття щастя"
  • "Супер"
  • "Приголомшлива"
  • "Яка ж прекрасна"
  • "Принцеса"
  • "50 відтінків небесного"
  • "Дуже милий ніжний образ"
  • "Наталія, вам всі кольори йдуть! Ви як завжди стильна"
  • "Справжня муза"
  • "Від вас так і віє ніжністю і добротою!"
  • "Добра людина з великим серцем"
  • "Натуральна краса на передньому і задньому плані"
  • "Ніжна, красива, з чарівною посмішкою"

50 відтінків небесного: Наталія Водянова захопила ніжним образом з Канн50 відтінків небесного: Наталія Водянова захопила ніжним образом з КаннУ мережі вже давно ходять чутки про поповнення в сімействі Арно-Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Як завжди, не обійшлося без теми поповнення в знаменитій родині: "Ой, мені здається чи ви вагітні?", "Все-все-все! Тепер я точно впевнена, що Наташа чекає малюка!", "Вже видно животик"... Нагадаємо, вперше шанувальники запідозрили Наталю до 6-ї вагітності під час їх спільній з Антуаном поїздки в Нью-Йорк. Але сама Водянова не підтвердила цю інформацію, в коментарях пожартувавши, що вона "просто поїла".

До речі, Наталя – визнана ікона стилю, яка вміє вигідно представити будь-яке вбрання у вигідному світлі. На сторінці моделі можна знайти масу надихаючих образів.

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Новини України Наталія Водянова
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