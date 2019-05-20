50 відтінків небесного: Наталія Водянова захопила ніжним образом з Канн

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-річна знаменитість вирушила на Лазурний берег

Наталя Водянова останнім часом знову занурилася в роботу. Так, нещодавно вона представила в Нью-Йорку черговий благодійний проект, а днями виступила спікером на конференції Viva Tech. І ось, нарешті, знаменита красуня вирушила на Лазурний берег, точку кипіння кінематографічної світського життя. 37-річна зірка опублікувала перше з Канн, підписавши його коротко і ємко: "Добрий ранок в Каннах".

Наталя Водянова з'явилася на Каннсокм кінофестивалі (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталя, щаслива і задоволена, позує на тлі розкішного морського пейзажу. На ній надіта біла сукня з плісированою спідницею і світло-блакитний жакет з золотистими гудзиками. Доповнило простий, але стильний образ довге намисто Chopard. На обличчі Наталії мінімум макіяжу, на голові – об'ємна укладання.

Знаменита красуня обожнює всі відтінки синього і блакитного (фото: instagram.com/natasupernova)

Не минуло й години, як на сторінці моделі і філантропа зібралося понад 14 000 лайків і безліч захоплених коментарів. За своїм звичаєм, шанувальники Водянової встигли захопитися не тільки її красою і почуттям смаку, але і добротою.

"Яка гарна!"

"Відчуття щастя"

"Супер"

"Приголомшлива"

"Яка ж прекрасна"

"Принцеса"

"50 відтінків небесного"

"Дуже милий ніжний образ"

"Наталія, вам всі кольори йдуть! Ви як завжди стильна"

"Справжня муза"

"Від вас так і віє ніжністю і добротою!"

"Добра людина з великим серцем"

"Натуральна краса на передньому і задньому плані"

"Ніжна, красива, з чарівною посмішкою"

У мережі вже давно ходять чутки про поповнення в сімействі Арно-Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Як завжди, не обійшлося без теми поповнення в знаменитій родині: "Ой, мені здається чи ви вагітні?", "Все-все-все! Тепер я точно впевнена, що Наташа чекає малюка!", "Вже видно животик"... Нагадаємо, вперше шанувальники запідозрили Наталю до 6-ї вагітності під час їх спільній з Антуаном поїздки в Нью-Йорк. Але сама Водянова не підтвердила цю інформацію, в коментарях пожартувавши, що вона "просто поїла".

До речі, Наталя – визнана ікона стилю, яка вміє вигідно представити будь-яке вбрання у вигідному світлі. На сторінці моделі можна знайти масу надихаючих образів.