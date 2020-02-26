Іванка Трамп засліпила розкішним образом в білому платті, залишивши позаду мачуху

Урочиста вечеря 25 лютого з нагоди приїзду до Індії президента США Дональда Трампа зі своєю свитою зібрала чимало обговорень у ЗМІ. І здебільшого завдяки яскравим світським виходам Меланії та Іванки Трамп. Дружина президента США і його дочка влаштували "негласне стильне змагання". І мимоволі підштовхують fashion-критиків порівнювати образи одна одної. Під час пишного вечера у жінок з'явилася відмінна можливість продемонструвати своє почуття стилю.

Перед десятками гостей Мелані Трамп блищала в об'ємному платті-балахоні насиченого рожевого відтінку від улюбленого бренду Carolina Herrera. При цьому важко не відзначити, що такий фасон вбрання — не кращий вибір Меланії. Сукня візуально додає першій леді США зайві об'єми, повністю приховуючи її завидну фігуру в 49 років. Схоже, що Меланія спробувала відповідати модним традиціями Індії. Так як її образ чимось віддалено був схожий на сарі.

Дональд і Меланія Трамп (Скріншоти поста: instagram.com/melaniatrumpworld)

А ось кому дійсно вдалося повною мірою відповідати локальній моді, так це Іванці Трамп.

Дочка і особиста помічниця Дональда Трампа вибрала розкішний наряд від індійського дизайнера Rohit Bal. Зазначимо, що це не перший раз, коли Іванка вирішила підтримати місцевих кутюр'є. Під час недавнього прийому у резиденції Hyderabad House Іванка блищала в білосніжному брючному костюмі від індійського дизайнера Аніти Донгре (Anita Dongre).

Іванка Трамп у вбранні від Rohit Bal (фото: instagram.com/ivankatrump)

Новий образ Іванки також виконаний в білих тонах — один з провідних кольорів весни-літа 2020. Приголомшливий ансамбль ідеально підкреслив талію і витончену фігуру Іванки. Дочка президента США вбралася в білий довгий жакет-пальто, декороване багатою золотою вишивкою на рукавах і червоними квітами на грудях. Під жакетом визирало пишне біле плаття в підлогу з об'ємною спідницею. Поряд з красунею-дружиною з посмішкою позував її чоловік — бізнесмен Джаред Кушнер. Чоловік обрав традиційний темно-синій костюм і краватку йому в тон, білу сорочку і лакові туфлі.

Свій більш ніж ефектний вечірній аутфіт Іванка доповнила елегантною вечірньому зачіскою, зібравши волосся у пучок і випустивши пару пасом. Макіяж зроблений з акцентом на очі. А ось від яскравих прикрас бізнес-леді відмовилася. Все ж таке вбрання не вимагає додаткових елементів в образі.

Фото: instagram.com/ivankatrump

Наголошується, що першими на вечерю прибули Меланія і Дональд Трамп. Зустріли їх пишно — звуками труб. Привітав почесних гостей президент Індії Рама Натх Ковінд і його дружина Савіта Ковінд. "Перші пари" США та Індії стояли поруч, коли звучав Державний гімн США.

Потім президенти та їхні дружини попрямували вітати прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді. Саме з цим чиновником президент США провів більшу частину часу під час своєї поїздки до Індії.

Пізніше до урочистого прийому приєдналися Іванка і Джаред.

Нагадаємо, що візит перших осіб в США в Індію носить важливий характер. Передбачається, що тут між Вашингтоном і Талібаном буде підписано угоду. Після чого США виведуть війська з Афганістану.