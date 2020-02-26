Меланія Трамп наділа об'ємне плаття-балахон за $3,000, яке додало їй зайві кілограми

Меланія Трамп (колаж: РБК-Україна)

Новий образ Меланії вийшов яскравим, але не самим вдалим для її фігури

Офіційний візит сім'ї Трампів в Індії триває. Зазначимо, що кілька днів тому Дональд і Меланія Трамп прилетіли в Індію. Де передбачається підписання мирної угоди між Вашингтоном і Талібаном. Якщо все пройде вдало, США планує вивести свої війська з Афганістану після більш ніж 18 років військових дій там. У цій важливій поїздці свого батька також супроводжує Іванка Трамп і її чоловік — бізнесмен Джаред Кушнер. До речі, Іванка є особистою помічницею президента США, виконуючи цю місію безкоштовно.

В Індії для першої родини США підготували насичену програму: від відвідування музеїв до спілкування з дітьми, студентами, представниками локальних громадських організацій. І все це час модні ЗМІ в усьому світі не зводять очей з появ Меланії та Іванки Трамп. Дружина і дочка Дональда Трампа "змагаються" у стильних і яскравих виходах.

Так, увечері 25 лютого в Нью-Делі відбулася урочиста вечеря з нагоди приїзду високопоставлених осіб зі США до Індії. Під час світського заходу почесних гостей особисто зустрічав президент Індії Рам Натх Ковінд з дружиною — Савітою Ковінд. І якщо президент Індії вибрав строгий синій костюм під горло, то його дружина вбралася в яскраве шовкове сарі зеленого і рожевого відтінків.

Дональд і Меланія Трамп, а також Рам Натх Ковінд з дружиною Савітою Ковінд (скріншот поста: instagram.com/alwaysmelania)

Окремої уваги заслуговує і новий вихід Меланії Трамп. 49-річна перша леді США блищала на вечорі в ефектній вечірній сукні в підлогу насиченого рожевого відтінку. Меланія вибрала вбрання від свого улюбленого американського бренду Carolina Herrera. Вартість такої сукні становить $2,990. Сукня в підлогу з рукавами три чверті декорована довгим шарфом-краваткою. Незважаючи на те, що яскравий рожевий однозначно виділяв першу леді США на тлі решти присутніх, але все ж такий наряд повністю приховав спортивну фігуру Меланії.

Скріншоти поста: instagram.com/melaniatrumpworld

Швидше за все, дружина Дональда Трампа спробувала таким чином хоча б частково дотримуватися місцеві традиції. І вбралася в сукню, яка чимось віддалено нагадує сарі. Яскравий колір також відповідає місцевій моді. І все ж плаття-балахон явно додало першій леді США відразу кілька зайвих кілограмів, немов вона приховує під ним пишні форми.

Скріншот поста: instagram.com/alwaysmelania

В іншому образ Меланії заслуговує уваги. Довершують вечірній аутфіт ефектні човники червоного кольору з вишивкою у вигляді зірочок або сніжинок. Волосся дружина Дональда Трампа зібрала у вишукану вечірню зачіску. З аксесуарів — досить масивні золоті сережки в індійському стилі. Вечірній макіяж зроблений з акцентом на очі з виразними тінями блакитного відтінку.

Нагадаємо, раніше Меланія Трамп в грайливій сукні за € 1860 захопила трендовим образом на літо 2020. До речі, тоді Меланія також вибрала сукню від Carolina Herrera.