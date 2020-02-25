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Іванка Трамп підкорила образом "індійської нареченої" в білосніжному вбранні за $1,300

Lite » Мода 25.02.2020 - 14:47
Іванка Трамп підкорила образом "індійської нареченої" в білосніжному вбранні за $1,300
Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером (фото: instagram.com/ivankatrump)

Іванка показала ідеальний образ для ділових візитів

Важливий візит "першої родини" США в Індії триває. Нагадаємо, що на вихідних Дональд Трамп зі своєю дружиною Меланією прилетів в Індію. Передбачається, що 29 лютого між Вашингтоном і Талібаном в Досі буде підписано угоду, яка зрештою може призвести до виведення американських військ після 18 років війни в Афганістані. У цій поїздці свого батька також супроводжує його перша помічниця — дочка Іванка Трамп. А також чоловік Іванки — американський бізнесмен Джаред Кушнер. Так що вся сім'я в зборі.

В Індії Трампи даремно часу не втрачають. Звичайно ж, візит перших осіб США не супроводжується виключно діловими переговорами. Для великої родини тут підготували масу екскурсій та активну культурну програму.

Наприклад, Іванка Трамп і Джаред Кушнер відвідали всесвітньо відому пам'ятку і культурну спадщину всього світу — Тадж-Махал. На тлі впізнаваної архітектури дочка президента США і її чоловік зробили серію фото на пам'ять. Іванка виглядає дійсно дуже щасливо. Відзначимо, що бізнес-леді обрала для екскурсії сукню від американського бренду Proenza Schouler за $890. Раніше вона вже з'являлася в такому вбранні.

Іванка Трамп підкорила образом &quot;індійської нареченої&quot; в білосніжному вбранні за $1,300

Іванка Трамп підкорила образом &quot;індійської нареченої&quot; в білосніжному вбранні за $1,300

Іванка Трамп підкорила образом &quot;індійської нареченої&quot; в білосніжному вбранні за $1,300

Фото: instagram.com/ivankatrump

Новий день приніс нові зустрічі, а також нові образи. Так, 25 лютого Іванка Трамп відвідала зі своїми рідними Хайдарабад Хаус (Hyderabad House). Це будівля з пишною архітектурою в Нью-Делі, яка використовується урядом Індії для проведення банкетів та зустрічей з іноземними сановниками. Він був спроектований знаменитим британським архітектором Едвіном Лютенсом як резиденція Світ Османа Алі Хана, останнього нізама Хайдарабада.

Іванка Трамп підкорила образом &quot;індійської нареченої&quot; в білосніжному вбранні за $1,300

Іванка Трамп в костюмі від Anita Dongre (фото: instagram.com/ivankatrump)

І знову увага модних ЗМІ прикута до образу Іванки. Для світського виходу дочка Дональда Трампа обрала вбрання від індійського дизайнера Аніти Донгре (Anita Dongre), підтримавши таким чином місцевих модельєрів.

Іванка вибрала білий брючний костюм з подовженим жакетом-пальто по коліно. Наряд виконаний в естетиці модних традицій Індії. Жакет прикрашений срібними ґудзиками, а також акуратною нагрудною кишенею для хусточки. Вартість такого комплекту на офіційному сайті бренду становить $1,329.

Іванка Трамп підкорила образом &quot;індійської нареченої&quot; в білосніжному вбранні за $1,300

Скріншот поста: instagram.com/indiaforumsstyle

Іванка Трамп підкорила образом &quot;індійської нареченої&quot; в білосніжному вбранні за $1,300

Іванка Трамп з чоловіком (скріншот поста: instagram.com/pallav_paliwal)

Вишуканий образ Іванки довершують білі туфлі низької посадки, декоровані ремінцями. Волосся дочка президента США, як завжди, акуратно випрямила і поклала в зачіску подовжени каре.

На обід Іванка поїхала в компанії свого чоловіка. Джаред Кушнер обмежився класикою — діловий чорний костюм у поєднанні з білою сорочкою, лакованими туфлями і краваткою бордового відтінку.

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп здивувала несподівано бюджетною, але ефектною появою в сукню за $890.

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Новини України ІндіяобразИванка Трамп
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