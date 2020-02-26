Иванка Трамп ослепила роскошным образом в белом платье, оставив позади мачеху

Торжественный ужин 25 февраля по случаю приезда в Индию президента США Дональда Трампа со своей свитой собрал немало обсуждений в СМИ. И по большей части благодаря ярким светским выходам Мелании и Иванки Трамп. Супруга президента США и его дочь устроили “негласное стильное соревнование”. И невольно подталкивают fashion-критиков сравнивать образы друг друга. Во время пышного ужина у женщин появилась отличная возможность продемонстрировать свое чувство стиля.

Перед десятками гостей Мелани Трамп блистала в объемном платье-балахоне насыщенного розового оттенка от любимого бренда Carolina Herrera. При этом сложно не отметить, что такой фасон наряда — не лучший выбор Мелании. Платье визуально добавляет первой леди США лишние объемы, полностью скрывая ее завидную фигуру в 49 лет. Похоже, что Мелания попыталась соответствовать модным традициями Индии. Так как ее образ чем-то отдаленно был похож на сари.

Дональд и Мелания Трамп (Скриншоты поста: instagram.com/melaniatrumpworld)

А вот кому действительно удалось в полной мере соответствовать локальной моде, так это Иванке Трамп.

Дочь и личная помощница Дональда Трампа выбрала роскошный наряд от индийского дизайнера Rohit Bal. Отметим, что это не первый раз, когда Иванка решила поддержать местных кутюрье. Во время недавнего приема в резиденции Hyderabad House Иванка блистала в белоснежном брючном костюме от индийского дизайнера Аниты Донгре (Anita Dongre).

Иванка Трамп в наряде от Rohit Bal (фото: instagram.com/ivankatrump)

Новый образ Иванки также выполнен в белых тонах — один из ведущих цветов весны-лета 2020. Потрясающий ансамбль идеально подчеркнул талию и изящную фигуру Иванки. Дочь президента США облачилась в белый длинный жакет-пальто, декорированный богатой золотой вышивкой на рукавах и красными цветами на груди. Под жакетом выглядывало пышное белое платье в пол с объемной юбкой. Рядом с красавицей-женой с улыбкой позировал ее супруг — бизнесмен Джаред Кушнер. Мужчина выбрал традиционный темно-синий костюм и галстук ему в тон, белую рубашку и лаковые туфли.

Свой более чем эффектный вечерний аутфит Иванка дополнила элегантной вечернем прической, собрав волосы в пучок и выпустив пару прядей. Макияж сделан с акцентом на глаза. А вот от ярких украшений бизнес-леди отказалась. Все же такой наряд не требует дополнительных элементов в образе.

Фото: instagram.com/ivankatrump

Отмечается, что первыми на ужин прибыли Мелания и Дональд Трамп. Встретили их пышно — звуками труб. Приветствовал почетных гостей президент Индии Рама Натх Ковинд и его жена Савита Ковинд. “Первые пары” США и Индии стояли рядом, когда звучал Государственный гимн США.

Затем президенты и их жены направились приветствовать премьер-министра Индии Нарендру Моди. Именно с этим чиновником президент США провел большую часть времени во время своей своей поездки в Индии.

Позже к торжественному приему присоединились Иванка и Джаред.

Напомним, что визит первых лиц в США в Индию носит важный характер. Предполагается, что в здесь между Вашингтоном и Талибаном будет подписано соглашение. После чего США выведут войска из Афганистана.