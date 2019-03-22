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Гола правда: гарячі фото та відверті зізнання Кайлі Дженнер "підірвали" мережу

Lite » Мода 22.03.2019 - 11:38
Гола правда: гарячі фото та відверті зізнання Кайлі Дженнер "підірвали" мережу
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

21-річна зірка приміряла кутюрні вбрання для нової зйомки

Кайлі Дженнер нічого приховувати від 129-мільйонної армії фанатів. У своєму акаунті в Instagram вона з задоволенням ділиться подробицями особистого життя, б'юті-секретами і методами виховання маленької доньки. Але, тим не менш, німецькому Interview вдалося показати її з ще більш інтимної сторони і вивести на відверту розмову.

Дівчина стала героїнею нового номера весна-літо 2019. Випуск тільки з'явився в продажу, але кадри зі зйомки в стилі бурлеск і цитати зірки вже облетіли мережу. У фотосесії Кайлі постала в досить пікантних і сексуальних, але при цьому стильних і витончених образах. На обкладинці вона красується в червоному латексному боді і крислатому капелюсі, а всередині можна знайти ще більш гарячі знімки.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер для німецького Interview

Так, на одному фото вона приміряла незвичайне кутюрну плаття, що нагадує квітку або крила метелика, на другому позує в ультрасексуальном боді і ботфортах популярної зараз леопардового забарвлення, на третьому демонструє спокусливі форми в чорному комплекті білизни і корсеті зі шнурівкою... Інші інгредієнти еротичної роботи модного дуету фотографів Morelli Brothers: дорогі прикраси, чуттєвий макіяж і відверті пози

Кайлі Дженнер для німецького Interview

Кайлі Дженнер для німецького Interview

Кайлі Дженнер для німецького Interview

Супроводжується зйомка не менш відвертими розмовами. Так, Кайлі зізналася, що її успіх – цілком справа його власних рук, незважаючи на забезпечену сім'ю. "Я не отримала від своїх батьків ні копійки з 15 років. Щоб організувати бізнес, я використовувала тільки свої гроші, і я пишаюся цим". Найкраще, за словами знаменитості, її визначає поняття "зробила себе сама". Хоча дівчина не заперечує, що сімейні зв'язки і успіх в соцмережах в свій час їй дуже допомогли.

Гола правда: гарячі фото та відверті зізнання Кайлі Дженнер &quot;підірвали&quot; мережу

Гола правда: гарячі фото та відверті зізнання Кайлі Дженнер &quot;підірвали&quot; мережу

Кайлі Дженнер для німецького Interview

Не обійшли стороною редактори глянцевого видання і тему материнства. Так, Кайлі розповіла, що завжди мріяла стати молодою мамою, а також дуже хоче ще дітей зі своїм коханим Тревісом Скоттом. Але найближчим часом ще одна вагітність в її плани не входить. А щодо участі Стормі в телешоу та інших проектах вона не поспішає. Тому що хоче дати дівчинці досягти того віку, коли вона сама вирішить, чи потрібно їй це чи ні.

Нагадаємо, раніше сестри Кендалл і Кайлі Дженнер поділилися "гарячими" кадрами нової лінії купальників.

Також Кайлі Дженнер зворушила мережу дуже милим фото з донькою.

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