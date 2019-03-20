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Фантастична: Люпіта Ніонго здивувала "колючим" образом від Balmain

Lite » Мода 20.03.2019 - 20:32
Фантастична: Люпіта Ніонго здивувала "колючим" образом від Balmain
Люпіта Ніонго (фото: instagram.com/lupitanyongo)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

36-річна актриса Ніонго відвідала прем'єру нового фільму "Ми" в Нью-Йорку

Кенійсько-мексиканська актриса Люпіта Ніонго голосно заявила про себе ще в 2013-му році роллю у фільмі "12 років рабства", ставши володаркою "Оскара". З тих пір її кіно- і театральна кар'єра тільки процвітає: талановита дівчина взяла участь у зйомках 7 картин. В цьому році вона порадує шанувальників новою стрічкою, де зіграла головну роль.

Фільм жахів "Ми" Джордана Піла незабаром вийде в прокат по всьому світу, а вчора, 19 березня, в Нью-Йорку відбулася його прем'єра. Звичайно ж, головною зіркою вечора стала сама Люпіта. Найкрасивіша жінка світу за версією журналу People в 2014 році для урочистого вечора обрала незвичайний наряд Balmain.

Люпита Нионго

Люпита Нионго

Люпіта Ніонго на презентації фільму "Ми" (фото: instagram.com/lupitanyongo)

Біла сукня-сорочка з широким срібним поясом на талії, зверху на який надітий прозорий жакет з шипами і довгими рукавами – все цілком в бунтарському дусі знаменитого французького будинку. "Космічний" наряд доповнив невеликий клатч з прозорого матеріалу і босоніжки з камінням на шпильці. А ще – яскравий макіяж з рожевими тінями, затушованими до брів, і незвичайна зачіска з переплетеними між собою косами.

Люпита Нионго

"Одна з найкрасивіших і найталановитіших актрис нашого часу Люпіта Ніонго в нашому новому образі", – підписав знімок з дівчиною креативний директор будинку Balmain Олів'є Рустен.

Шанувальники не стали зволікати з захопленням: "Дух захоплює", "Краса", "Неймовірно", "Мені це потрібно", "Я люблю вас обох"...

Фантастична: Люпіта Ніонго здивувала &quot;колючим&quot; образом від Balmain

До речі, 33-річний Олів'є водить дружбу з багатьма знаменитостями, які обожнюють наряди Balmain і частенько вибирають їх для світських виходів, концертів, відеоробіт та зйомок. Серед клієнток популярного бренду значаться Ріанна, Наомі Кемпбелл, Бейонсе, Кара Делевінь, Кім Кардашян, Кайлі Дженнер, Джіджі Хадід, Жюльєтт Бінош та інші.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян шокувала шанувальників несподіваним "хобі" - знаменитість захопилася спіритизмом.

Також відзначимо, що зірка "Гри престолів" позувала для модного глянцю в розкішних нарядах.

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