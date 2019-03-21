Кайлі Дженнер красується на обкладинці німецького Interview в латексному купальнику і капелюсі

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка взяла участь в еротичній зйомці

Популярній світській особистості, наймолодшій мільярдерці в світі, власниці власного успішного бізнесу, представниці скандального сімейства і просто розкішній жінці Кайлі Дженнер не звикати красуватися на обкладинках глянцевих журналів. У різний час 21-річна знаменитість брала участь у зйомках для Vogue, Glamour, Marie Claire, Forbes і безлічі інших журналів...

Але завдяки активній життєвій позиції і все новим досягненям Кайлі Дженнер вміє залучати інтерес до своєї персони, змушуючи писати про себе знову і знову.

Німецька Interview оголосив, що в продаж надійшов новий весняно-літній номер з Кайлі на обкладинці. "Потужний, Красивий і Сміливий. Зустрічайте новий випуск Interview! Кайлі Дженнер прикрашає першу обкладинку нашого випуску весна/літо 2019...", – написали на офіційній сторінці журналу в Instagram. І судячи за образом Кайлі, він такий і є.

Кайлі Дженнер на обкладинці німецького Interview

Стилісти підібрали для Кайлі Дженнер вельми сексуальний наряд. Дівчина одягла латексний яскраво-червоний купальник від Vex Clothing, підкреслює спокусливі вигини її фігури, короткі рукавички з такого ж матеріалу і крислатий капелюшок Cecilio Castrillo. Доповнив лук чуттєвий макіяж з акцентом на губи.

Шанувальники Кайлі тут же залишили масу коментарів на сторінці журналу. "Сенсаційно!", "О Боже, моя королева!", "Це дуже гаряче", "Обкладинка супер", "Немов Джессіка Реббіт" – не втомлюються захоплюватися користувачі мережі.

Сама Кайлі поки ще не поділилася кадрами з нової зйомки і обкладинкою на своїй сторінці. Зате в сторіз встигла блиснути кулінарними здібностями: дівчина показала процес приготування однієї з своїх улюблених страв – пасти з базиліком і грибами.

Нагадаємо, раніше сестри Кендалл і Кайлі Дженнер поділилися "гарячими" кадрами нової лінії купальників.

Також Кайлі Дженнер розчулила мережу дуже милим фото з донькою.