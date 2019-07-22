Гола богиня: Кендалл Дженнер показала розкішне тіло у відвертій фотосесії

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Супермодель взяла участь у новій зйомці

Кендалл Дженнер у свої 23 роки встигла стати найбільш високооплачуваною моделлю в світі. Мабуть, вона вже пройшлася по подіумах всіх кращих дизайнерів і брала участь у найрізноманітніших зйомках. Були в її кар'єрі і фотосесії в стилі ню. Але кожна нова "гаряча" робота Кендалл знову стає предметом гучних обговорень в мережі. Кілька годин тому знаменита красуня представила на суд глядачів черговий спільний проект з відомим у фешн-колах дуетом фотографів Мертом Аласом і Маркусом Пигготтом.

Кендалл Дженнер у новій фотосесії (фото: instagram.com/kendalljenner, instagram.com/mertalas)

Кендалл цього разу постала повністю оголеною, продемонструвавши своє тіло у всій красі. Пару кадрів вона опублікувала у себе на сторінці в Instagram, кілька додав сам фотохудожник. До речі, один кадр, де Дженнен тримає стілець, Мерт підписав з гумором: "З нами ти не зможеш сісти", а також додав хештег "богиня".

Кендалл любить демонструвати свою сексуальність (фото: instagram.com/kendalljenner)

Цікаво, що у Алас також знімалася оголеною Кім Кардаш'ян. До речі, Кендалл не раз зізнавалася в інтерв'ю, що переживала з приводу своєї фігури. Справа в тому, що вона була найбільш худенькою серед своїх сестер, які вже в юному віці могли похвалитися видатними формами. Вона ж відчувала себе обділеною таким даром природи і зовсім не сексуальною. Дівчина поскаржилася, що через це у неї з'явилося безліч комплексів. Нещодавно вона також поскаржилася на стан своєї шкіри в підлітковому віці. Виявляється, Кендалл страждала від акне.

Форми Кендалл були колись предметом її переживань (фото: instagram.com/kendalljenner)

Втім, зараз ці проблеми в минулому. Шкіра, як і тіло, однієї з молодших сестер у знаменитій родині в повному порядку. А худоба зіграла тільки на руку Кендалл. Так, завдяки своїм даними вона єдина змогла побудувати успішну кар'єру у світі моди.

Кендалл в "голій" сукні (фото: instagram.com/kendalljenner)

До речі, Кендалл обожнює демонструвати своє тіло не тільки на жарких фотосесіях. На світських івентах її частенько можна побачити в "голих" сукнях. Один з найскандальніших виходів за останній час – відвідування послеоскаровской вечірки Vanity Fair. Туди знаменита модель прийшла в провокаційному вбранні від Rami Kadi. Через високі вирізи на стегнах складалося враження, що дівчина прийшла без нижньої білизни.