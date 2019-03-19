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Кендалл Дженнер розбурхала шанувальників відвертим знімком в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.03.2019 - 16:02
Кендалл Дженнер розбурхала шанувальників відвертим знімком в бікіні
Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

23-річна модель поділилася гарячим фото в леопардовому бікіні

Кендалл Дженнер викликала чимало "гарячих" обговорень в мережі. Робочий тиждень у розпалі, але зірки продовжують ділитися з пыдписниками подробицями минулих вихідних, викладаючи на своїх сторінках в Instagram багатозначні фото. Не стали винятком і члени сімейства Дженнер-Кардашян. Але якщо Кайлі провела сімейні вихідні, загоряючи і купаючись з донькою в басейні, її сестра Кендалл Дженнер, по всій видимості, вирішила влаштувати з подругами дівич-вечір.

Дівчина виклала у своєму акаунті дуже гаряче фото. Напівоголена, в бікіні з леопардовим принтом і таким же забарвлення панамі, вона робить селфі в дзеркалі. На тлі видно також її подруги і сестра Кортні Карашян у відвертих позах. "Неділі для дівчаток", – підписала фото вона.

Кендалл Дженнер в бікіні

Кендалл Дженнер у бікіні (фото: instagram.com/kendalljenner)

Треба сказати, Кендалл обожнює оголятися як в інстаграмі, так і на публіці. Так, плаття для вечірки Vanity Fair стало в цьому році одним з найбільш провокаційних і обговорюваних.

І в цей раз їй також вдалося розбурхати армію своїх фоловерів: "Просто ідеальна форма", "Ідеальне тіло", "Гаряча дівчина", "Вау, просто вау", "Чудово", "Чудово, красиво", "Я хочу більше"... Також шанувальники зірки відзначили, що принт дуже до лиця Кендалл: "Цей колір, просто ідеальний для вас".

До речі, нещодавно Кендалл презентувала оновлену лінію купальників для їх з Кайлі Дженнер спільного бренду "Kendall + Kylie", частину з яких рекламує сама. Знімала рекламну кампанію відомий український фотограф Саша Самсонова, яка давно працює зі зірковою сім'єю. Їх співпраця почалася зі зйомок для Кайлі Дженнер, яких зараз вже більше десяти. А пізніше фотосесії від талановитої дівчини захотіли й інші сестри.

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