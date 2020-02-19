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Дженніфер Лопес в екстремальному "пітоновому" міні захопила апетитними формами

Lite » Мода 19.02.2020 - 10:31
Дженніфер Лопес в екстремальному "пітоновому" міні захопила апетитними формами
Алекс Родрігес і Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/arod)

Спортивним формам Дженніфер Лопес можна позаздрити

Дженніфер Лопес не встигла як слід відпочити після гучного виступу в перерві матчу Супербоул-2020, як попала в "скандал". Днями американські ЗМІ запустили черговий неприємний слух про коханого Джей Ло, з яким вона заручена. Подейкують, нібито Алекс Родрігес зраджує зоряній нареченій зі своїми колишніми коханками. Журналісти видання TMZ навіть з'ясували у одніє з пасій Родрігеса, що та нібито шантажувала його, пообіцявши оприлюднити їх романтичну переписку. Більше того, Алекс навіть під час підготовки до весілля не може відмовитися від своїх коханок і шле їм букети.

Залишається сподіватися, що це всього-лише мерзенні чутки. Адже саме зараз пара активно готується до гучного весілля. Поки що Дженніфер і Алекс не зізнаються, коли саме пройде церемонія. Але одне ясно точно - така мега-зірка, як Джей Ло не обмежитися стандартною церемонією одруження.

А днями на радість усім шанувальникам пара вперше за довгий час з'явилася на публіці, відразу ж потрапивши в об'єктив папарацці.

Дженніфер Лопес в екстремальному &quot;пітоновому&quot; міні захопила апетитними формами

Дженніфер Лопес в екстремальному &quot;пітоновому&quot; міні захопила апетитними формами

Скріншоти поста: instagram.com/_celebrityupdate

Джей Ло і Алекс Родрігес мило прогулювалися по Беверлі-Хіллз. Вони трималися за руки і про щось спокійно розмовляли. Здається, Лопес аніскільки не хвилюють чутки про її коханого. Зрештою, зірці не звикати до подібної "уваги".

До речі, парочка вирушила на побачення! Для романтичного обіду Дженніфер вибрала дуже пікантний і навіть спокусливий образ.

Дженніфер Лопес в екстремальному &quot;пітоновому&quot; міні захопила апетитними формами

Стильні Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (скріншот поста: instagram.com/jrodkids)

По вулиці Лопес прогулювалася в екстремально облягаючому міні-платті з довгими рукавами і під горло. Темно-коричневий пікантний наряд декорований тисненням з принтом пітона. Виглядає дуже ефектно. А ми вкотре нагадуємо, що анімалістичний принт все ще залишається в модних трендах.

Розкішний образ красуні доповнює сумка на золотому ремінці від Chanel і сонцезахисні окуляри. Спортивні ніжки обтягують замшеві чоботи-панчохи в тон сукні. Чобітки цікаво декоровані на носках чорними шкіряними вставками.

Волосся Джей Ло розпустила і випрямила, у вухах бачимо золоті сережки-кільця.

Алекс для виходу з коханою вибрав костюм-двійку синього кольору, блакитну сорочку і червону краватку. З аксесуарів спортсмен вибрав окуляри в черепаховій оправі, а також масивну шкіряну сумку. Вийшла дуже стильна парочка!

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