Весільний переполох: всі подробиці майбутнього одруження Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/jlo)

Пара готує щось грандіозне!

Дженніфер Лопес – одна з найбільш обговорюваних персон у світі, яка регулярно "підкидає" новий привід поговорити про себе. Світовий концертний тур на честь 50-річчя, зйомки в гучному фільмі "Стриптизерки", участь у СуперБоулі...

Не менше пристрастей вирує в особистому житті артистки. Ще навесні минулого року вона отримала кільце від свого коханого Алекса Родрігеса, а восени пара провела заручини в тісному сімейному колі. Тепер увесь світ в очікуванні весілля, точну дату якій пара так і не назвала. Дженніфер не раз пояснювала, що з їх Алексом графіками влаштувати свято, про яке вони мріють, досить складно. А тому вони не поспішають, але перші приготування вже роблять. Отже, що ж відомо про майбутнє весілля?

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/jlo)

Як вони познайомилися?

Хоча 50-річна Дженніфер Лопес і 44-річний Алекс Родрігес зустрічаються близько двох років, вони знайомі дуже давно. Так, ще 20 років тому молодий, але вже відомий бейсболіст Родрігес попросив у Лопес автограф. Пізніше пара зустрілася ще раз, під час гри "Нью-Йорк Янкіз", куди Лопес вирушила з тодішнім чоловіком Марком Ентоні. Пізніше з'явилися чутки про те, що між Алексом і Дженніфер є зв'язок, а в березні 2017-го видання People опублікував офіційну новину про те, що вони зустрічаються. З тих пір закохані нерозлучні.

Алекс довго репетирував пропозицію руки і серця (фото: instagram.com/jlo)

Як відбулася пропозиція руки і серця?

Цю історію пресі розповіла сама Джей Ло. Так, під час відпустки на Багамах в березні минулого року пара вирушила на романтичну прогулянку по пляжу, і тут Алекс і ошелешив улюблену пропозицією, від якої вона не змогла відмовитися. Пізніше він зізнався, що репетирував це кілька разів під керівництвом своєї асистентки. "Я планував це шість місяців і репетирував три дні підряд... Мені хотілося, щоб захід був ідеальним... Все вийшло!".

Заручини пари відбулася восени (фото: instagram.com/jlo)

Коли і де відбудеться церемонія?

За словами інсайдерів, а також самої зірки, весілля вони відклали на "майбутній рік" після заручин. А тому вона повинна відбутися в 2020-му році. "Немає причин для поспіху, – розповідала Лопес у відео на своєму YouTube-каналі. – Насправді ми дивимося на наш шлюб як на щось вічне, тому не хочемо метушитися". Швидше за все, торжество запланували на літо. А от місце тримається в строгому секреті. Правда, Алекс якось проговорився, що летіти туди "доведеться довго". Втім, його майбутня дружина спростувала слова Родрігеса, нагадавши, що ніяких чітких планів у них немає.

Хто запрошений на весілля?

У знаменитостей маса друзів, так що свято обіцяє бути "зоряним". Також Родрігес зізнався, що вони планують запросити і колишніх. "Покличемо всіх: чим більше, тим веселіше!", – жартував колишній бейсболіст. Нагадаємо, Джей Ло була одружена зі співаком Марком Ентоні, з танцюристом Крісом Джаддом і з офіціантом Оджані Ноа, а Алекс один раз перебував у шлюбі – з Синтією Скуртис, зате зустрічався з багатьма знаменитими красунями, включаючи Кейт Хадсон і Кемерон Діас. Якщо всі вони будуть на торжестві, то подія точно буде гучною! Також Лопес зазначила, що хоче вінчання в церкві. А до вівтаря поведе її 11-річний син Макс.

Дженніфер обожнює розкішні вбрання (фото: instagram.com/jlo)

Хто буде шити співачці весільну сукню?

Один з найважливіших моментів для кожної нареченої – сукня. Дженніфер, швидше за все, довірить свій зовнішній вигляд стилістам – Робу Зангарди і Мэриелу Хаэнну. Вони – автори її бездоганних образів для килимових доріжок. Можна припустити, що сукня буде містити всі елементи стилю Лопес: паєтки, рюші, блискітки... А шити її буде один з улюблених дизайнерів співачки, серед яких Tom Ford, Ralph & Russo, Ralph Lauren, Valentino і Elie Saab. Співачка також дала чітко зрозуміти, що не хоче надмірної пишності. "Я знаю, що не хочу таку величезну сукню, як у кіно...".

Обручка співачки (фото: instagram.com/jlo)

Скільки коштує обручка Джей Ло?

Алекс підніс коханій обручку Vivid Diamonds з величезним діамантом в 10-15 каратів. За оцінками фахівців, вона може коштувати від одного до п'яти мільйонів доларів. Відмітна риса такого кільця – чистота каменю. Вони відомі тим, що будь-яке недосконалість на такому виробі стає помітною, а тому діамант повинен бути бездоганним. Такі кільця можуть дозволити собі тільки дуже багаті люди.