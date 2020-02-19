Дженнифер Лопес в экстремальном "питоновом" мини восхитила аппетитными формами

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/arod)

Спортивным формам Дженнифер Лопес можно позавидовать

Дженнифер Лопес не успела как следует отдохнуть после нашумевшего выступления в перерыве матча Супербоул-2020, как угодила в “скандал”. На днях американские СМИ запустили очередной неприятный слух о возлюбленном Джей Ло, с которым она обручена. Поговаривают, якобы Алекс Родригес изменяет звездной невесте со своими бывшими любовницами. Журналисты издания TMZ даже выяснили у одной из пассий Родригеса, что та якобы шантажировала его, обещая обнародовать их романтическую переписку. Более того, любвеобильный Алекс даже во время подготовке к свадьбе не может отказаться от своих любовниц и шлет им букеты.

Остается надеяться, что это всего-лишь гнусные слухи. Ведь именно сейчас пара активно готовится к пышной свадьбе. Пока что Дженнифер и Алекс не признают, когда именно пройдет церемония. Но одно ясно точно - такая мега-звезда как Джей Ло не ограничиться стандарной церемоние бракосочетания.

А на днях на радость всем поклонникам пара впервые за долгое время появилась вместе на публике и сразу же попали в объектив папарацци.

Скриншоты поста: instagram.com/_celebrityupdate

Джей Ло и Алекс Родригес мило прогуливались по Беверли-Хиллз. Они держались за руки и о чем-то спокойно беседовали. Кажется, Лопес нисколько не волнуют слухи о ее возлюбленном. В конце концов, звезде не привыкать к подобному “вниманию”.

Кстати, парочка отправилась на свидание! Для романтического обеда Дженнифер выбрала очень пикантный и даже соблазнительный образ.

Стильные Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (скриншот поста: instagram.com/jrodkids)

По улице Лопес прогуливалась в экстремально облегающем мини-платье с длинными рукавами и под горло. Темно-коричневый пикантный наряд декорирован тиснением с принтом питона. Смотрится очень эффектно. А мы в который раз напоминаем, что анималистичный принт все еще остается в модных трендах.

Роскошный образ красотки дополняет сумка на золотом ремешке от Chanel и солнцезащитные очки. Спортивные ножки обтягивают замшевые сапоги-чулки в тон платью. Сапожки интересно декорированы на носках черными кожаными вставками.

Волосы Джей Ло распустила и выпрямила, в ушах видим золотые серьги-кольца.

Алекс для выхода с любимой выбрал костюм-двойку синего цвета, голубую рубашку и красный галстук. Из аксессуаров спортсмен выбрал очки в черепаховой оправе, а также массивную кожаную сумку. Получилась очень стильная парочка!