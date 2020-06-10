До біса гарна: напівгола Ірина Шейк показала розкішне тіло у зйомці для відомого глянцю

Модель взяла участь в акції
Ірина Шейк, разом ще з 23 моделями, взяла участь у благодійній акції від британського Vogue. Суть проекту в тому, що знаменитостей попросили вибрати улюблену річ з гардеробу, зробити з нею фото і пожертвувати на аукціон. Гроші, виручені від продажу речей, будуть спрямовані в медичні установи, а також в організацію, що займається питаннями расизму. Серед зірок, які взяли участь у акції: Джіджі і Белла Хадід, Кендалл Дженнер, Кендіс Свейнпол, Кейт Мосс, Хелена Крістенсен, Джоан Смолс та інші.
Більшість із знаменитостей вибрали відверті образи. Джоан Смоллз постала в одних трусиках, прикривши голі груди сумкою Givenchy, Хелена Крістенсен приміряла вінтажну сукню Dior з глибоким вирізом. Кендалл Дженнер відобразила себе в дзеркалі, надівши чорний купальник і жакеті. Джіджі Хадід знялася одягненою, але в компанії свого оголеного коханого Зейна Маліка, який повернувся до камери спиною.
Ірина для аукціону пожертвувала яскраво-червону сумку від свого улюбленого бренду Burberry. На фото вона постала з голими грудьми і в леопардовій спідниці. 34-річна модель і молода мама сидить на підлозі у ванній, демонструючи свої довгі ноги і спокусливу оголену спину. Образ доповнили вечірній макіяж з червоними губами, гладка укладка, а також великі сережки-кільця. Фото дівчина опублікувала у себе на сторінці, викликавши бурю захоплення. Шанувальники знаменитої моделі не втомлюються захоплюватися її неземною красою, незважаючи на благотвортельный посил кадру.
Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite