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Спокуслива матуся: Ірина Шейк вирушила на прогулянку з донькою в крихітних міні-шортах

Lite » Мода 04.06.2020 - 21:27
Спокуслива матуся: Ірина Шейк вирушила на прогулянку з донькою в крихітних міні-шортах
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель вміє привертати увагу

Ірина Шейк славиться своїм умінням створювати стильні образи. Причому не тільки для світських виходів, а і на звичайну прогулянку з донькою. Часто вона робить свої аутфіти нарочито спокусливими. Але цього разу 34-річна красуня просто перевершила сама себе. Модель вирушила на ранкову прогулянку по Нью-Йорку в стильному кежуал-образі в пастельних тонах, який можна брати на озброєння цього літа.

Спокуслива матуся: Ірина Шейк вирушила на прогулянку з донькою в крихітних міні-шортахСпокуслива матуся: Ірина Шейк вирушила на прогулянку з донькою в крихітних міні-шортахІрина з донькою на прогулянці (фото: прінтскрін instagram.com/spletnik_ru; instagram.com/celebs_in_touch)

Вона приміряла джинсові міні-шорти, які оголили її нескінченні стрункі ноги. А на додаток до них підібрала картату сорочку на пару розмірів більше. Завершили образ зручні кросівки, а також сонцезахисні окуляри і сережки-кільця. Волосся «гаряча матуся» зібрала в пучок на потилиці і зробила легкий мейк-ап. Малятко Лею вона одягла у сукню леопардового забарвлення, яку доповнили чорні шкарпетки, одягнені з контрастними червоними босоніжками. Дівчинці Ірина зробила високий хвіст. Виглядали обидві неймовірно стильно і ефектно!

Спокуслива матуся: Ірина Шейк вирушила на прогулянку з донькою в крихітних міні-шортахІрина у своїй нью-йоркській квартирі (фото: instagram.com/irinashayk)

Нагадаємо, Ірина Шейк народила доньку від голлівудського актора Бредлі Купера. Пара розлучилася в минулому році, але зберегла теплі стосунки. Опіку над дівчинкою обоє батьків розділили порівну. Правда, на прогулянках найчастіше папараці «ловлять» саме Ірину. Вся справа в тому, що на час карантину дівчинка вирушила до мами – тут нею опікується також і бабуся. Свою маму Ольгу супермодель забрала до себе в Нью-Йорк кілька місяців тому.

З приводу розставання з Бредлі Ірина, яка відома своєю скритністю, намагалася не говорити. Але одного разу на інтерв'ю все ж розговорилася. «Думаю, що в будь-які гарні відносини ти привносишь і краще, і гірше в собі – така вже людська природа. Дві прекрасних людини далеко не завжди можуть скласти хорошу пару», – підсумувала дівчина.

Також вона зізналася, що іноді їй буває нелегко. «Найважче знайти баланс і навчитися бути самотньою матір'ю, і працюючою жінкою, і вихователькою. Повірте, іноді я прокидаюся з думкою: «Боже, я не знаю, що мені робити. Я розвалююсь на шматки».

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Автор: Lite

Теги Новини України Ірина Шейкмодель
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