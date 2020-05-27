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В шовковому топі з відвертим декольте: Ірина Шейк показала розкішне тіло в новій зйомці

Lite » Мода 27.05.2020 - 20:32
В шовковому топі з відвертим декольте: Ірина Шейк показала розкішне тіло в новій зйомці
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель показала нову рекламну кампанію

Ірина Шейк – одна з найпопулярніших моделей сучасності, яка навіть під час карантину не перестає радувати робочими проектами. Цього разу зірка продемонструвала нову фотосесію для Falconeri – з цим італійським брендом 34-річна красуня співпрацює вже давно. Ірина приміряла новинку з чергової колекції марки – зелений топ з пікантним декольте. Шейк, як видно, зробила селфі – вона лежить у ліжку своєї нью-йоркської квартири. Доповнює образ тонке кольє, сережки-кільця, натуральний макіяж з підведеними очима і гладка укладка. «Новий фаворит», – написала Ірина під фото, супроводивши підпис зеленим сердечком.

В шовковому топі з відвертим декольте: Ірина Шейк показала розкішне тіло в новій зйомці

Нова кампанія Ірини (фото: instagram.com/irinashayk)

До речі, на період самоізоляції Ірина також згадала одну зі своїх найгарячіших робіт – для відомого бренду Alberta Ferretti. Фото, де вона позує в чорній блузі з великим декольте і оборками, з мокрою укладкою і стильним макіяжем, вона запостила в зникаючих сторіз. А тому шанувальники не змогли вдосталь обговорити роботу Ірини. А ось нове фото вони просто засипали захопленими коментарями. «Натуральна краса», «ти відмінно виглядаєш в зеленому», «чарівна», «краса», «я просто в захваті»...

Нагадаємо, нещодавно Ірина Шейк дала інтерв'ю російському виданню Vogue, де розповіла багато цікавих фактів про себе. Так, модель розповіла, що на карантині захопилася покупкою різних товарів для дому. Вона придбала гаджети для кухні, посуд і товари для догляду за собою. А ось на одяг і косметику, за словами знаменитої красуні, її не тягнуло. Вся справа в тому, що Ірина, як і багато людей, захопилася готуванням. Правда, під час карантину постаралася зробити своє харчування більш здоровим. Але і від печива і піци вона зовсім не відмовилася.

В шовковому топі з відвертим декольте: Ірина Шейк показала розкішне тіло в новій зйомціІрина бере участь у показах вибірково (фото: instagram.com/irinashayk)

Також Ірина розповіла, що з закінченням карантину мріє відвідати лазню. А з їжі їй найбільше не вистачає звичних їй з дитинства продуктів: ковбаси і оселедця під шубою. До речі, Шейк зізналася, що не любить дієти і ніколи не сиділа на них. А тому завжди брала участь у показах тих брендів, які поважають її тіло і природні параметри.

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Автор: Ольга Турчаникова

Теги Новини України модельІрина Шейк
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