Чертовски хороша: полуголая Ирина Шейк показала роскошное тело в съемке для известного глянца

Модель приняла участие в акции
Ирина Шейк, наряду с еще с 23 моделями, приняла участие в благотворительной акции от британского Vogue. Суть проекта в том, что знаменитостей попросили выбрать любимую вещь из гардероба, сделать с ней фото и пожертвовать на аукцион. Деньги, вырученные от продажи вещей, будут направлены в медицинские учреждения, а также в организацию, занимающуюся вопросами расизма. Среди звезд, принявших участие в акции: Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Кэндис Свейнпол, Кейт Мосс, Хелена Кристенсен, Джоан Смолс и другие.
Большинство из знаменитостей выбрали откровенные образы. Джоан Смоллз предстала в одних трусиках, прикрыв голую грудь сумкой Givenchy, Хелена Кристенсен примерила винтажное платье Dior с глубоким вырезом. Кендалл Дженнер запечатлела себя в зеркале, надев черный купальник и жакете. Джиджи Хадид снялась одетой, но в компании своего полуобнаженного возлюбленного Зейна Малика, который повернулся к камере спиной.
Ирина для аукциона пожертвовала ярко-красную сумку от своего любимого бренда Burberry. На фото она предстала с голой грудью и в леопардовой расцветки юбке. 34-летняя модель и молодая мама сидит на полу в ванной, демонстрируя свои длинные ноги и соблазнительную обнаженную спину. Образ дополнили вечерний макияж с красными губами, гладкая укладка, а также крупные серьги-кольца. Фото девушка опубликовала у себя на странице, вызвав бурю восторгов. Поклонники знаменитой модели не устают восхищаться ее неземной красотой, несмотря на благотвортельный посыл кадра.
Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite