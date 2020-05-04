Ірина Шейк захопила розкішним декольте у пікантній фотосесії для відомого бренду

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель показала кадри з рекламної кампанії

Ірина Шейк розбурхала мережу черговою порцією гарячих кадрів. У фотосесії, зробленої для літньої колекції відомого бренду Alberta Ferretti, 34-річна модель постала в досить відвертому образі. На ній одягнена чорна блуза з великим декольте і оборками. Завершили лук мокра зачіска і макіяж з виразними тінями на очах. В руках красуня тримає склянку, а в роті – кубик льоду. Оскільки фото вона залишила тільки в зникаючих сторіз, шанувальники не змогли вдосталь обговорити роботу Ірини.

Ірина змусила всіх згадати свою спекотну зйомку (фото: instagram.com/irinashayk)

Треба відзначити, що дана зйомка не нова. Вона проходила ще кілька років тому. Над нею працювали відомий фешн-фотограф Стівен Мейзел, а також стиліст Карін Ройтфельд, стиліст по зачісках Гвідо Палау і візажист Пет Макграт. Крім Шейк, в ній брали участь ще кілька відомих моделей, кожна з яких «проживала» у фотосесії свою історію. Як видно, Ірині так припала до душі ця рекламна кампанія, що вона вирішила нагадати шанувальникам про неї.

Ірина Шейк і Донателла Версаче (фото: instagram.com/irinashayk)

Також Ірина нещодавно нагадала ще один свій пікантний аутфіт – в спокусливому сріблястому платті від Донателли Версаче. Крихітна, з відвертим ліфом, рядами блискіток і каменів, що нагадують риб'ячу луску і бахромою, сукня зробила Ірину схожою на героїню якихось коміксів або міфічну богиню. Доповнили лук ботфорти на високих шпильках.

Таким чином Шейк привітала Донателлу з днем народження і висловила свій захват від роботи з визнаним майстром фешн-індустрії. «Сьогодні особливий день народження королеви @Donatella_Versace! Ти не тільки надихаюча жінка, але і дивовижна мама і подруга... З днем народження, люблю тебе!», – написала Ірина під фото з червоної доріжки, де вони з Донателлою тримаються за руки.