Оце пластика! Вікторія Бекхем підкорила запальними танцями в міні-шортах (відео)

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зірка налаштовується на вікенд

Вікторія Бекхем вміє створити потрібну життєрадісну атмосферу, в тому числі і в своєму мікроблозі. 45-річна зірка радіє наближається вікенду так сильно, що вирішила викласти ролик з берега океану. Вона танцює ритмічний танець в компанії свого стиліста по волоссю Кена Пейвса. Вони оббоє роблять рухи в такт музиці, а на тлі сяє золотистий захід і блакитне море. «Танцюємо у вікенд. Пам'ятаєш це, Кен Пейвс? Поцілунки», – написала Вікторія під відео.

«Я пам'ятаю!», – не втрималася Єва Лонгорія, яка давно дружить з іменитим дизайнером. «Чудова», «Така худенька», «Королева!», – приєдналися до неї і інші користувачі мережі.

Вікторія все так же пластична (відео: instagram.com/victoriabeckham)

Максимально гарячим образ зробив наряд Вікторії, який підкреслив знамениту стрункість 45-річної красуні. Вона одягла міні-шорти, які відкрили її точені ноги, топ і кепі. Виглядає Бекхем спокусливою і «запальною», а рухається настільки пластично, ніби вона і не покидала сцену.

Кен працює над всіма глянцевими образами Вікторії (фото: instagram.com/victoriabeckham)

До речі, саме Кен – автор більшості стрижок і укладок знаменитої «перчинки». Він працює на фотосесіях для глянцевих журналів, де знімається Вікторія. Він же є автором її укладок для світських вечірок. Але, за словами майстра, його клієнта настільки талановита, що навіть зачіску робить сама, причому завжди вдало.

Так, в одному з інтерв'ю він розповів: «Вікі прекрасно робить собі зачіски сама. У неї чудово виходить "кінський хвіст" і її улюблені м'які хвилі. Іноді ми з нею зустрічаємося. і я вигукую: "О боже, твоя зачіска виглядає ідеально. Над нею хтось попрацював?" А вона відповідає, що ні. Це дивовижно, навіть я не завжди можу відрізнити професійну укладку від творіння її рук».