Ще стрункіша: Вікторія Бекхем захопила досконалою фігурою в діловому образі

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Дизайнер готує нову колекцію

Вікторія Бекхем славиться своїм почуттям смаку, а також стрункістю. І те, і інше вона любить демонструвати в особистому мікроблозі. Кілька годин тому зірка опублікувала пост, де приміряла кілька речей з нової колекції. Вона позує у вузьких облягаючих штанях, а також білій блузі з довгою краваткою і чорною квіткою. Доповнили їх черевики на високих підборах. Зачіску вона зробила свою фірмову, зібравши волосся в низький хвіст. А завершив все макіяж в приглушених натуральних тонах.

Вікторія Бекхем повернулася до роботи (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Повернулася до роботи в монохромному образі з нової колекції, яку запускаю зовсім скоро», – повідомила шанувальникам 45-річна бізнесвумен.

Нагадаємо, Вікторія обожнює виходити в світ у вбраннях власного виробництва, зберігаючи при цьому звичні коди свого будинку. Деякі деталі образів вже стали її фірмовими і асоціюються тільки з британською іконою стилю. Наприклад, давня подруга Вікторії – актриса Єва Лонгорія – часто красується у вбраннях від Бекхем. І по образам знаменитої красуні завжди можна точно визначити, доклала до них руку екс-«перчинка». Один з яскравих прикладів: сукня із забарвленням під пітона, доповнена туфлями і клатчем відтінку фуксія.

Вікторія – майстер стильних сполучень (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Сама Вікторія також продовжує експериментувати з кількома контрастними кольорами в одному образі. Не так давно вона підкорила мережу незвичайним поєднанням, примірявши на захід Suzanne Rogers Presents від Сьюзен Роджерс і Сільвії Мантеллы ансамбль з блузи та спідниці міді. Ніжно-рожевий відтінок блузи підкреслила червона квітка на комірі. А родзинку луку надали туфлі аквамаринового відтінку.