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Брюки, как на вешалке: Виктория Бекхэм возмутила сеть чрезмерной худобой

Lite » Мода 03.02.2020 - 20:32
Брюки, как на вешалке: Виктория Бекхэм возмутила сеть чрезмерной худобой
Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Икона стиля не угодила поклонникам

Виктория Бекхэм – признанная икона стиля и один из самых популярных дизайнеров в мире. Она умеет создавать трендовые вещи, а также сама демонстрировать наиболее выгодные сочетания с ними. Чаще всего 45-летняя модная дива отправляется на светские события в одежде собственной марки и собирает только положительные отзывы. Но бывают случаи, когда и она попадает под «раздачу» от пользователей сети. Последний выход звезды, к примеру, уже наделал шума из-за своего якобы неподходящего размера.

Брюки, как на вешалке: Виктория Бекхэм возмутила сеть чрезмерной худобойБрюки, как на вешалке: Виктория Бекхэм возмутила сеть чрезмерной худобойВиктория Бекхэм в новом образе (фото: instagram.com/britishvogue; instagram.com/victoriabeckham)

Так, на вечеринку, устроенную после церемонии вручения наград BAFTA 2020, Виктория пришла в белоснежном костюме из своей коллекции VBSS20. Образ составили белая блуза с черным бантом и жабо, белый свободного кроя пиджак с черными пуговицами, а также брюки – широкие и длинные. Чересчур длинные и свободные, совсем не по размеру для хрупкой фигуры Виктории, как показалось фолловерам. Фото с ивента Виктория показала в своем микроблоге, и подписчики принялись писать под ним нелицеприятные комментарии:

  • Штаны как на вешалке
  • Могу ли я спросить, что случилось с низом твоих брюк? Они просто тянутся по полу. Они пострадают от этого
  • Мне не нравятся брюки, которые тянутся по полу. Это не элегантно
  • О боже, твои штанины просто на полу!

Брюки, как на вешалке: Виктория Бекхэм возмутила сеть чрезмерной худобойБрюки, как на вешалке: Виктория Бекхэм возмутила сеть чрезмерной худобойБрюки, как на вешалке: Виктория Бекхэм возмутила сеть чрезмерной худобойБрюки, как на вешалке: Виктория Бекхэм возмутила сеть чрезмерной худобой

Принтскрины комментариев (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Впрочем, преданные поклонники Виктории знают, что она обожает вещи оверсайз и с удовольствием вводит их каждую свою коллекцию. А потому они лишь отметили, что выглядит как всегда: невероятно стильно и привлекательно.

Брюки, как на вешалке: Виктория Бекхэм возмутила сеть чрезмерной худобой

Виктория в вещах из весенней коллекции (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Сама звезда не обращает внимания на мнение недоброжелателей. Мама 4-х детей обладает идеальными параметрами и может позволить себе любые стильные эксперименты. На днях она примерила облегающую кожаную юбку, двухцветный свитер и ярко-синие чулки-сапоги – также из новой коллекции. Грядущая весна обещает быть яркой!

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