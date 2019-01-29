Бріжит Макрон прийшла в єгипетський храм в неналежному вбранні: мережа обурена

Дружина президента Франції здивувала діловим костюмом і кросівками

Стиль и внешний вид супруги президента Франции Эммануэля Макрона, 65-летней Брижит привлек пристальное внимание прессы и вызвал бурные обсуждения в сети. Первая леди, которая обычно одевается очень стильно и элегантно, поразила всех необычным и даже несколько неподобающим нарядом во время визита президентской четы в Египет, сообщает Daily Mail.

Для посещения древнего храма, высеченного в скале Абу-Симбел на западном берегу Нила, Брижит выбрала классический серый деловой костюм и кроссовки от Louis Vuitton.

Фото: (instagram.com/thebrigittestyle)

Фотографии Эммануэля и Брижит Макрон были опубликованы во многих изданиях и социальных сетях и вызвали споры среди пользователей интернета. Многие посчитали такой наряд неуместным для посещения древнего храма.

Фото: (instagram.com/thebrigittestyle)

Пользователей сети также смутила спортивная обувь первой леди из лимитированной коллекции люксового бренда, цена за пару которой составляет порядка 835 долларов. Даже британское издание Daily Express посчитало подобный образ "шокирующим". А модные критики были несколько удивлены тем, что Макрон позволила себе проигнорировать дресс-код.

Фото: (instagram.com/closer_france)

Однако многие обычные пользователи интернет одобрили ее выбор и отметили, что комфорт и безопасность важнее соблюдения протокола и нет ничего такого в удобной обуви.

Отметим, что Брижит, которая старше супруга на 24 года, не стесняется своего возраста и часто выбирает одежду, подчеркивающую ее фигуру и стройные ноги.

Напомним, ранее супруга президента США Мелания Трамп посетила Ирак в неформальном образе.

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Кстати, дочь американского президента Иванка Трамп появилась на публике в простом, но при этом стильном образе. Иванка пришла на встречу с сенатором в черной юбке и сером свитере в ромбики, который был украшен рисунками из пайеток.

Видео: РБК-Украина