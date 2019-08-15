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Брітні Спірс похвалилася спортивною фігурою в ефектному міні

Lite » Мода 15.08.2019 - 21:28
Брітні Спірс похвалилася спортивною фігурою в ефектному міні
Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка показала нові спокусливі селфі

Брітні Спірс порадувала фоловерів в Instagram новим цікавим роликом. 37-річна зірка, яка наполегливо працює над своїм тілом на пару зі своїм коханим Семом Асгарі, демонструє результат своїх фітнес-перемог. Брітні крутиться перед дзеркалом в ефектних нардах, які, за її словами, знайшла в шафі.

Брітні демонструє фігуру і наряди (відео: instagram.com/britneyspears)

Спірс показала кілька образів. На першому вона приміряла джинсові шорти, кроп-топ з рукавами, які доповнила капелюшком. Другий лук – в жіночому червоному міні-платті з довгими рукавами. І останній – в бордовій сукні незвичайного фасону з одним рукавом. Вбрання вона доповнила босоніжками на високому каблуці і об'ємної укладанням. Дівчина рухається в такт мелодії хіта цього літа від Шона Мендеса і Каміли Кабельо – Señorita. Звичайно ж, у короткому ролику відмінно видно головне: її тонку талію, накачані ноги і сталевий прес.

Брітні Спірс похвалилася спортивною фігурою в ефектному мініСпівачка – справжній шопоголік (фото: instagram.com/britneyspears)

«Ух ти... Я знайшла сьогодні свій ковбойський капелюх і ще ці милі сукні в моїй шафі! Так весело грати», – написала співачка. Прихильники залишилися в захваті від аутфітів своєї улюблениці. А ще більше – від її постаті. Вони засипали зірку приємними словами, називаючи «королевою сеньйор» і просто «неймовірно сексуальною».

До речі, нещодавно мережу облетіла досить цікава інформація. Виявляється, Брітні – справжній шопоголік і витрачає на свої наряди близько 500 тисяч доларів на рік. Причому така сума набігає не через дорожнечу речей, а через їх кількість. Втім, капітал співачки оцінюють в 60 млн доларів. А за минулий рік цих грошей додалося ще 2 млн. Так що Брітні цілком може дозволити собі маленькі слабкості.

Брітні Спірс похвалилася спортивною фігурою в ефектному мініСпівачка з синами (фото: instagram.com/britneyspears)

Нещодавно зірка приділила у своєму мікроблозі увагу і дітям: 13-річному Шону і 12-річному Джеймсу. Всі разом вони добре провели час в Діснейленді. Хлопці, хоч вже і стали великими, періодично не проти повеселитися зі своєю невгамовною мамою.

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