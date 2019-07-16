Повернутися в стрій! Брітні Спірс показала бездоганну фігуру і нову серію вправ

Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка повернулася до активних тренувань

Брітні Спірс, яка всерйоз зайнялася своїм тілом, взяла тимчасову перерву в Instagram. На її сторінці за останній час з'явилося дуже мало фото і відео. І ось дівчина з новими силами взялася відточувати фігуру. 37-річна співачка записала кілька роликів, де демонструє вправи на всі групи м'язів. "Розігрівалася" вона на біговій доріжці. Причому зірка зізналася, що це один з найбільш важких для неї видів активності. "Так, це мій виклик... Але я займалася 40 хвилин на біговій доріжці і 20 – на підлозі. Це велика проблема для мене – залишитися на біговій доріжці, тому що я буквально ненавиджу це... Так що, блін! P. S. Це відео було знято сьогодні!", – написала вона.

Нова серія вправ від Брітні (відео: instagram.com/britneyspears)

Короткий ролик вмістив в себе також вправи з гантелями – для рук, махи ногами – для бездоганних стегон. А в попередньому можна побачити прогини – для талії, присідання – для сідниць, вправи з фітнес-гумкою – для спини і масу інших. Так що Брітні не перестає надихати фоловерів! В тому числі і своєю формою, яку вона підкреслила кроп-топами життєрадісного рожевого і практичного сірого забарвленя, а також спортивними штанями, що обтягнули стрункі ноги.

Спірс знає, як повернутися в форму, і всім показує (фото: instagram.com/britneyspears)

До речі, бойфренд співачки, з яким вони часто займаються разом, не припиняв постити мотивуючі фото і ролики. Сем Асгарі в свій час став тим, хто підштовхнув Брітні до щасливих змін, у тому числі надихнув її на регулярні заняття. Тепер Спірс кожну вільну хвилину проводить в спортзалі, мріючи про пресу, "як у її хлопця". Так що Сем явно має дар переконувати.

Сем – справжній мотиватор (фото: instagram.com/samasghari)

Кілька годин тому він показав нові фото свого бездоганного тіла, які доповнив глибокими цитатами. "Успіх не визначається досягненням мети... Він визначається всім досвідом, з яким ви зіштовхнулися, щоб потрапити туди...", "Ось декілька тренувань для спортсменів, щоб підняти вашу фізичну форму на новий рівень. Ось деякі рухи, які я вибрав, щоб залишатися у відмінній формі для моєї акторської кар'єри...", – написав знаменитий красень.