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Бритни Спирс похвасталась спортивной фигурой в эффектном мини

Lite » Мода 15.08.2019 - 21:28
Бритни Спирс похвасталась спортивной фигурой в эффектном мини
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица показала новые соблазнительные селфи

Бритни Спирс порадовала фолловеров в Instagram новым забавным роликом. 37-летняя звезда, которая упорно трудится над своим телом на пару с возлюбленным Сэмом Асгари, демонстрирует результат своих фитнес-побед. Бритни кружится перед зеркалом в эффектных нардах, которые, по ее словам, нашла в шкафу.

Бритни демонстрирует фигуру и наряды (видео: instagram.com/britneyspears)

Спирс показала несколько образов. На первом она примерила джинсовые шорты, кроп-топ с рукавами, которые дополнила шляпкой. Второй лук – в женственном алом мини-платье с длинными рукавами. И последний – в бордовом платье необычного фасона с одним рукавом. Наряды она дополнила босоножками на высоком каблуке и объемной укладкой. Девушка двигается в такт мелодии хита этого лета от Шона Мендеса и Камилы Кабельо – Señorita. Конечно же, в коротком ролике отлично видно главное: ее тонкую талию, накачанные ноги и стальной пресс.

Бритни Спирс похвасталась спортивной фигурой в эффектном миниПевица – настоящий шопоголик (фото: instagram.com/britneyspears)

«Ух ты... Я нашла сегодня свою ковбойскую шляпу и еще эти милые платья в моем шкафу! Так весело играть», – написала знаменитая певица. Поклонники остались в восторге от аутфитов своей любимицы. А еще больше – от ее фигуры. Они засыпали звезду приятными словами, называя «королевой сеньорит» и просто «невероятно сексуальной».

К слову, недавно сеть облетела довольно интересная информация. Оказывается, Бритни – настоящий шопоголик и тратит на свои наряды около 500 тысяч долларов в год. Причем такая сумма набегает не из-за дороговизны вещей, а из-за их количества. Впрочем, состояние певицы оценивают в 60 млн долларов. А за прошедший год ним прибавилось еще 2 млн. Так что Бритни вполне может позволить себе маленькие слабости.

Бритни Спирс похвасталась спортивной фигурой в эффектном миниПевица с сыновьями (фото: instagram.com/britneyspears)

Недавно звезда уделила в своем микроблоге внимание и своим детям: 13-летнему Шону и 12-летнему Джейдену. Все вместе они отлично провели время в Диснейленде. Парни, хоть уже и стали большими, периодически не прочь повеселиться со своей неугомонной мамой.

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