ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У боді і ботфортах: Кендалл Дженнер показала досконале тіло у відвертій зйомці

Lite » Мода 04.09.2019 - 21:23
У боді і ботфортах: Кендалл Дженнер показала досконале тіло у відвертій зйомці
Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

23-річна супермодель показала нову стильну роботу

Кендалл Дженнер стала обличчям нової провокаційною зйомки для взуттєвого бренду Stuart Weitzman. Дівчина знялася в чорному боді з високими вирізами на стегнах і на грудях, а також в елегантних замшевих ботфортах на стійкому каблуці. Доповнили образ укладка з гладко зачесаним волоссям і випущеними пасмами, а також макіяж в нюдовых тонах.

У боді і ботфортах: Кендалл Дженнер показала досконале тіло у відвертій зйомціУ боді і ботфортах: Кендалл Дженнер показала досконале тіло у відвертій зйомціУ боді і ботфортах: Кендалл Дженнер показала досконале тіло у відвертій зйомціКендалл Дженнер вновой промо-кампанії (фото:instagram.com/stuartweitzman)

У рекламному ролику знаменита красуня разом з двома дівчатами танцює і приймає акробатичні пози. На фото вона також показала вельми незвичайні ракурси. Кендалл позує, стоячи на колінах і витягнувши ногу або стоячи на лопатках, як в йозі. Тим самим, мабуть, творці хотіли продемонструвати безумовний комфорт взуття в будь-яких обставинах. Заодно їм вдалося вкотре показати досконале тіло найбільш високооплачуваною моделі світу: її нескінченно довгі стрункі ноги, точені руки, тонку талію і звабливі груди.

У боді і ботфортах: Кендалл Дженнер показала досконале тіло у відвертій зйомціЗніматися голою для Кендалл не проблема (фото: instagram.com/stuartweitzman)

"Ці ноги!", "Це просто досконало", "Ці ноги найдовші з усіх, що я бачила...!", "Вау", – подібні коментарі продовжують сипатися на зірку. Фото, яке вона опублікувала, до речі, вже набрало понад мільйон лайків. До речі, хоча Кендалл не настільки активна в мережі, як інші сестри, армія фоловерів на її мікроблозі продовжує неухильно зростати. Зараз їх кількість вже налічує близько 115 мільйонів.

У боді і ботфортах: Кендалл Дженнер показала досконале тіло у відвертій зйомціЗа лаштунками зйомок (фото: instagram.com/stuartweitzman)

Як відомо, Кендалл часто знімається в провокаційних кампаніях. Постать дівчини і її вроджена сексуальність – нескінченне джерело натхнення для майстрів б'юті- і фешн-бізнесу. Сама вона також не проти похизуватися формами, радуючи шанувальників сексуальними селфі. Приміром, нещодавно вона знялася разом зі своєю старшою сестрою Кім Кардашьян. Кадр опублікувала Кім, підписавши, що в нескінченних подорожах дуже сумує за своїм сестрами.

Дуже по-французьки: Наталія Водянова заворожила вишуканим образом на фоні Ейфелевої вежі Секс-символ назавжди: 61-річна Шерон Стоун показала підтягнуте тіло у відвертому купальнику
Новини України модельКім КардашянКендалл Дженнер
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся