ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бездоганна: Кендалл Дженнер спокушає гарячими кадрами в крихітному бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.07.2019 - 20:35
Бездоганна: Кендалл Дженнер спокушає гарячими кадрами в крихітному бікіні
Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

23-річна красуня позує на яхті

Кендалл Дженнер вирушила на відпочинок. Вже кілька днів вона викладає в мережу масу привабливих морських пейзажів. Нещодавно, до речі, дівчина взяла участь у знаменитому Instagram-челленджері зі збивання пробки із пляшки. Причому вона постаралася придумати щось оригінальне. Кендалл зробила це ногою, на всій швидкості, проїжджаючи повз пляшку на водному скутері. Естафету вона перейняла від своєї подруги Хейлі Болдуін-Бібер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

Кендалл оригінально підійшла до завдання (відео: instagram.com/kendalljenner)

А потім порадувала не менш запальним контентом. Дівчина опублікувала кілька фото в яскраво-жовтому бікіні. Вона зручно вмостилася на сидінні яхти, прогнувшись і демонструючи свої бездоганні модельні параметри. Волосся Кендалл прибране у високий пучок, з прикрас – тільки сонцезахисні окуляри, золотий ланцюжок на шиї і браслет. На обличчі в неї ніякого макіяжу. Здається, вона вирішила з головою поринути в релакс.

Бездоганна: Кендалл Дженнер спокушає гарячими кадрами в крихітному бікіні

Бездоганна: Кендалл Дженнер спокушає гарячими кадрами в крихітному бікініКендалл в спокусливому бікіні (фото: instagram.com/kendalljenner)

Тим не менш фото зібрали масу компліментів. Причому першими не втрималися знамениті сестри Кендалл. "Дуже мила", – прокоментувала Емілі Ратаковски. "Ти вийдеш за мене?", – жартома написала Хлої Кардашян. Навіть мама моделі залишила досить емоційний підпис: "Ну чому ти така гарненька?"... У своїх сториз Кеналл показала ще кілька спокусливих кадрів в купальнику іншого відтінку – яскраво-зеленого. А також кумедні ролики з вечірок, де вона веселиться в компанії друзів. Літо зірка явно вирішила провести незабутньо!

Бездоганна: Кендалл Дженнер спокушає гарячими кадрами в крихітному бікіні

Найбільш високооплачувана модель у світі вирушила на відпочинок (фото: instagram.com/kendalljenner)

До речі, інші сестри поки що зайняті робочими проектами та сім'ями. Кайлі, яка нещодавно стала учасницею судових розглядів з-за свого косметичного бренду, запустила нову колекцію Under The Sea. Кім також порадувала шанувальників новинками від свого б'юті-дітища. А також і реальними дітьми – кілька годин тому вона показала нове фото сина. Кортні нещодавно відзначила день народження дочки Пенелопи і була зайнята організацією свята. Втім, на свій проект poosh.com вона також не забува. А Хлої активно постить свою малу Тру і рекламує прикраси Jadelle Beverly Hills.

Занадто милий! Кім Кардашьян показала нове фото молодного сина Очей не відвести: Кім Кардашьян блиснула розкішними формами в білому бікіні
Новини України модельКім КардашянКайли ДженнерКендалл Дженнер
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся