Бездоганна: Кендалл Дженнер спокушає гарячими кадрами в крихітному бікіні

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

23-річна красуня позує на яхті

Кендалл Дженнер вирушила на відпочинок. Вже кілька днів вона викладає в мережу масу привабливих морських пейзажів. Нещодавно, до речі, дівчина взяла участь у знаменитому Instagram-челленджері зі збивання пробки із пляшки. Причому вона постаралася придумати щось оригінальне. Кендалл зробила це ногою, на всій швидкості, проїжджаючи повз пляшку на водному скутері. Естафету вона перейняла від своєї подруги Хейлі Болдуін-Бібер.

Кендалл оригінально підійшла до завдання (відео: instagram.com/kendalljenner)

А потім порадувала не менш запальним контентом. Дівчина опублікувала кілька фото в яскраво-жовтому бікіні. Вона зручно вмостилася на сидінні яхти, прогнувшись і демонструючи свої бездоганні модельні параметри. Волосся Кендалл прибране у високий пучок, з прикрас – тільки сонцезахисні окуляри, золотий ланцюжок на шиї і браслет. На обличчі в неї ніякого макіяжу. Здається, вона вирішила з головою поринути в релакс.

Кендалл в спокусливому бікіні (фото: instagram.com/kendalljenner)

Тим не менш фото зібрали масу компліментів. Причому першими не втрималися знамениті сестри Кендалл. "Дуже мила", – прокоментувала Емілі Ратаковски. "Ти вийдеш за мене?", – жартома написала Хлої Кардашян. Навіть мама моделі залишила досить емоційний підпис: "Ну чому ти така гарненька?"... У своїх сториз Кеналл показала ще кілька спокусливих кадрів в купальнику іншого відтінку – яскраво-зеленого. А також кумедні ролики з вечірок, де вона веселиться в компанії друзів. Літо зірка явно вирішила провести незабутньо!

Найбільш високооплачувана модель у світі вирушила на відпочинок (фото: instagram.com/kendalljenner)

До речі, інші сестри поки що зайняті робочими проектами та сім'ями. Кайлі, яка нещодавно стала учасницею судових розглядів з-за свого косметичного бренду, запустила нову колекцію Under The Sea. Кім також порадувала шанувальників новинками від свого б'юті-дітища. А також і реальними дітьми – кілька годин тому вона показала нове фото сина. Кортні нещодавно відзначила день народження дочки Пенелопи і була зайнята організацією свята. Втім, на свій проект poosh.com вона також не забува. А Хлої активно постить свою малу Тру і рекламує прикраси Jadelle Beverly Hills.