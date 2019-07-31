Занадто гаряче! Кім Кардашьян і Кендалл Дженнер позують напівоголеними

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна зірка опублікувала спільне "гаряче" селфі

Кім Кардашьян, на відміну від своїх сестер Кайлі і Кендалл Дженнер, ще не встигла по повній насолодитися відпочинком на якомусь райському острові. У 38-річної знаменитості в пріоритеті робота. Кім зайнята своїм косметичним брендом – нещодавно вона випустила колекцію макіяжу і засобів по догляду за шкірою. Інший аспект її діяльності – юриспруденція.

Кім вся в роботі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Бізнесвумен, а з недавніх пір і адвокат, продовжує заглиблюватися в тонкощі законодавства. Днями вона заявила також, що збирає матеріал для документального фільму, який розкриє правду про систему правосуддя і покаже життя ув'язнених. На такий крок її надихнув професор з Джорджтауна, який викладає курс у вашингтонській в'язниці.

Кім має намір удосконалити систему правосуддя (фото: instagram.com/kimkardashian)

Тим не менш, Кім, яка славиться своєю прихильністю до родини, не може довго без родичів. Кілька годин вона опублікувала селфі з особистого архіву, на якому позує разом зі своєю молодшою сестрою – супермоделлю Кендалл Дженнер.

Дівчата приміряли відверті купальники. Кендалл – бікіні леопардового забарвлення, ящо так обожнюю всі члени сім'ї знаменитої інстадинастії. Доповнили лук панама йому в тон і великі сережки. Кім же обрала класику: стриманий чорний купальник, який підкреслив потрібне, тобто її знамениті форми і тонку талію. На стегнах у неї красується ніжно-рожевого відтінку парео, а на голові бейсболка.

Кім і Кендалл (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Подорожую по світу, але сумую за своїм сестрам", – написала Кім під фото, спровокувавши шквал коментарів і компліментів. Фото набрало вже більше 2 млн лайків, і це явно не межа.

Модель обожнює відверті зйомки (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, 23-річна Кендалл, яка в минулому році стала найбільш високооплачуваною моделлю в світі, у себе на сторінці постить і більш "гарячі" кадри. Нещодавно дівчина знялася для чергового проекту відомого фешн-фотографа Мерта Аласа. У фотосесії вона пресдтала повністю оголеною, з розкішною укладкою і бездоганним вечірнім макіяжем. Шанувальники юної красуні залишилися в повному захваті. Не стримав емоцій і сам Алас, додавши до фото красномовний хештег "богиня".