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Гола правда: Кендалл Дженнер постала повністю голою і зробила відверте зізнання

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.07.2019 - 21:31
Гола правда: Кендалл Дженнер постала повністю голою і зробила відверте зізнання
Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Дівчина розповіла про проблеми зі шкірою

Кендалл Дженнер – найбільш високооплачувана в світі модель, яка регулярно бере участь у рекламних кампаніях кращих марок. Нещодавно вона представила нову роботу. Дівчина стала обличчям австралійського бренду Ksubi. 23-річна красуня приміряла джинси, піджаки з деніму, футболки, худі та інші casual-речі. За її словами, вона обожнює такі образи і саму марку, тому була вкрай схвильована можливістю взяти участь у даному проекті. Дженнер показала кілька луків, які викликали бурю захоплення у фоловерів.

Гола правда: Кендалл Дженнер постала повністю голою і зробила відверте зізнання"Голе" фото Кендалл присвятила проблем з шкірою (фото: instagram.com/kendalljenner)

Втім, оголені кадри викликають не менше емоцій у фоловерів знаменитої красуні. І кілька годин тому Кендалл дала шанувальникам привід ще раз помилуватися своїм бездоганним тілом. Вона опублікувала фото, на якому позує повністю голою, прикривши груди рукою. Ланцюжок з великим кулоном – все, що можна побачити на моделі, Кендалл обійшлося навіть без макіяжу.

Гола правда: Кендалл Дженнер постала повністю голою і зробила відверте зізнання

Дженнер часто ділиться рекламними постами (фото: instagram.com/kendalljenner)

Такий відвертий кадр вона запостила не просто так. Фото вона супроводила визнанням. Виявляється, в юності у Кендалл були проблеми зі шкірою, але вона впоралася з ними і тепер хоче розповісти всім, як. "Коли я була старшокласницею, на моїй шкірі були страшні акне, і я навіть не хотіла виходити з дому. Тепер я задоволена своєю шкірою...". Далі Кендалл порекомендувала засіб, що допоміг їй. Такий рекламний пост не на жарт розлютив її прихильників. Багато з них обурилися, що модель выступа так відкрито з конкретним препаратом. Причому фото її явно отретушировано.

Гола правда: Кендалл Дженнер постала повністю голою і зробила відверте зізнання

Гола правда: Кендалл Дженнер постала повністю голою і зробила відверте зізнання

Коментар обуреної шанувальниці (фото: прінтскрін коментаря, instagram.com/kendalljenner)

"Я сумніваюся, що ви використовували цей препарат у старшій школі... Я використовувала, і це ще більше зіпсувало мою шкіру. Такі люди, як ви, які вдають, що боролися, просто нищать мене. У вас немає шрамів, ви навряд чи побачите якийсь результат... І якщо ви дійсно хотіли розповісти про проблему, ви б не опублікували сильно відредаговану фотографію", – написала одна з розчарованих прихильниць.

Гола правда: Кендалл Дженнер постала повністю голою і зробила відверте зізнанняКендалл не звикати до бурхливої реакції мережі (фото: instagram.com/kendalljenner)

Мабуть, Кендалл дійсно зачепила фоловерів, так як коментар набрав масу лайків та коментарів. Втім, всім членам родини не звикати до неприємних коментарів.

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