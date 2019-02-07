"Зима близько": опубліковано нові кадри фінального сезону "Гри престолів"

Телеканал HBO порадував шанувальників шоу 14 новими фото зі зйомок

До премьеры финального, восьмого сезона мегапопулярного во всем мире сериала "Игра престолов" осталось чуть больше двух месяцев, и телеканал HBO продолжает умело подогревать интерес к шоу и будоражить умы поклонников. После недавно опубликованного ролика-тизера с фрагментами из эпизодов сериала были выложены в сеть 14 новых фото со съемок.

Фото: Игра престолов (HBO)

На кадрах запечатлены главные и второстепенные герои знаменитой саги - можно полюбоваться на Джона Сноу, Дейенерис Таргариен, Серсею, Джейме и Тириона Ланнистер, Сансу и Арью Старк, Бранна Старка, а также Сэма Тарли, Бриенну Тарт, сэра Давоса Сиворта и других.

Фото: Игра престолов (HBO)

При этом на одном из снимков Джон и Дейенерис, между которыми зародились романтические чувства в конце 7-го сезона, позируют вместе.

Фото: Игра престолов (HBO)

Никакой новой информации относительно нового сезона канал не предоставил.

Напомним, премьера восьмого сезона "Игры престолов" запланирована на 14 апреля. При этом финальная часть легендарного шоу будет состоять всего из шести серий.

Официальный слоган этого сезона звучит так: "Каждая битва. Каждое предательство. Каждый риск. Каждый бой. Каждая жертва. Каждая смерть. Все ради Трона".

Мы также рассказывали о том, что стал известен актерский состав приквела "Игры престолов". Он получил называние "Долгая ночь".

Еще мы писали о погибших персонажах сериала "Игры престолов", которые могут вернутся в сериал в специальном эпизоде, который зрители смогут увидеть после завершения съемок сериала.