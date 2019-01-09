Стал известен актерский состав приквела "Игры престолов": список

Кадр из видео: (youtube.com/HBO)

Среди исполнителей персонажей есть немало знакомых киноманов имен

Компания HBO рассекретила актерский состав приквела популярной киносаги "Игра престолов". Об этом идет речь на официальном сайте телеканала.

Поклонники киноэпопеи увидят на экране звезду сериала "Доктор Кто" Наоми Аки, Джейми Кэмпбелла Бауэра, ставшего известным благодаря фильму "Суини Тодд", Тебе Регбо, прославившегося после выхода на экраны картины "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда", Иванна Джеремайя, который "засветился" в "Черном зеркале" и Джорджи Хенли, сыгравшую Люси Певенси в фильме "Хроники Нарнии". Об этом говорится на сайте канала.

Ранее стало известно, кто исполнит главную роль в сериале. Им оказался звезда сериала "Полдарк", британский актер Джош Уайтхаус. Главного женского персонажа сыграет голливудская звезда Наоми Уоттс.

Стоит сказать, что приквел "Игры престолов" получил называние "Долгая ночь". В сериале покажут события, котрые произошли за тысячи лет до начала сюжета киносаги "Игра престолов" во времена упадка золотой эры киновселенной.Снять пилотную серию доручили британсскому режиссеру С.-Дж. Кларксон, за спиной у которой работа над сериалами "Декстер" и "Доктор Хаус".

Ранее мы писали о том, что в сети опубликовали первые кадры восьмого сезона сериала "Игра престолов". В ролике Джон Сноу и Дейнерис Таргариен общаются с Сансой Старк.

Напомним, что первые промо-видео 8-го сезона сериала "Игры престолов" появились еще в декабре. На постерах изображены знаменитости-поклонники сериала, среди которых Джимми Киммел, Аарон Роджерс, Кристин Ченовет и певец T-Pain.

К слов, исполнительница роли Арьи Старк в сериале "Игра престолов" Мэйси Уильямс появилась в декабре прошлого года на премьере фильма "Мэри Поппинс возвращается" в необычном образе.