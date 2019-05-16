Здорове волосся і нігті: дієтолог назвала важливий мікроелемент для краси

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, що допоможе довше зберегти молодість і активність

Ні для кого не секрет, що краса йде зсередини, тому так важливо насичувати організм необхідною кількістю вітамінів і мікроелементів. Саме вони - запорука здоров'я і квітучого зовнішнього вигляду. Професійний дієтолог Світлана Фус назвала важливий мікроелемент для кісток, нігтів і волосся, який допоможе довше залишатися активними і красивими. В Instagram вона перерахувала продукти, багаті кальцієм.

В першу чергу кальцій асоціюється з будівельним матеріалом для зубів і кісток. Але не багато хто в курсі, що згортання крові, передача нервових імпульсів, м'язове скорочення також не обходяться без участі кальцію.

Регулярні фізичні заняття, багатий кальцієм раціон в дитинстві і молодості сприяє досягненню оптимальної кісткової маси і створює хороший запас її міцності. Це важливий внесок у своє майбутнє, адже з віком щільність кісток зменшується, і це призводить до їх крихкості в старості.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

При нестачі кальцію в організмі погіршується стан зубів і нігтів, волосся стають слабкими і ламкими, можуть з'являтися м'язові судоми, тахікардія, розвивається безсоння, знижується пам'ять. Він також безпосередньо бере участь у роботі ендокринних залоз (особливо паращитовидних), має протизапальну дію, зменшує прояви алергії.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для нормального обміну цього макроелемента в організмі важливо отримати достатньо кальцію з їжею, але ще більш важливо, знати деякі особливості засвоєння кальцію організмом.

З продуктів рослинного походження засвоюється не весь кальцій, так як клітковина і фітіновая кислота рослин знижує його всмоктування.

При тривалій термообробці органічний кальцій переходить в неорганічний і засвоюється організмом гірше.

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