Як багато їсти і не поправлятися: дієтолог розкрила секрети

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Експерт розповіла, що допоможе тримаюти вагу під контролем

Їсти багато і не набирати у вазі – це, мабуть, мрія кожної дівчини. Втім, втілити її в життя цілком можливо, але для цього варто постаратися і виробити корисні звички, які допоможуть сформувати красиву фігуру і, як бонус, дозволять не обмежувати себе в харчуванні і порціях. Що для цього потрібно зробити, розповіла в Instagram дієтолог Світлана Нікітчук.

Експерт запевняє, що саме тренування допоможуть досягти бажаного результату. Заняття спортом запустять в організмі процеси, що сприяють спалюванню жиру, не даючи йому відкладатися в проблемних зонах.

Отже, вуглеводи, потрапляючи в наш організм, перетворюються в глюкозу. Вона, в свою чергу, починає розподілятися так би мовити, по поличках: глікогенове депо в м'язах, печінка, жирове депо. До речі, в печінці і в м'язах це депо має обмеження, тому все, що не ввійде туди, піде в жирове. Таким чином ми набираємо зайві кілограми.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Збільшити депо в печінці не можливо. А ось на величину глікогенового депо в м'язах можна вплинути шляхом повного вичерпання глікогенових запасів і поповнення їх. Пам'ятайте коли то подавалися батарейки - акумулятори, які треба було кілька разів розрядити і зарядити до повного , щоб заряд довше тримався. Той же принцип тут.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тренуючись, ви спустошуєте свої глікогеновізапаси, потім, коли їсте, організм перше що поспішить поповнити - це глікоген в м'язах (тому що раптом ви знову підете тренуватися і вам потрібна енергія). Так як поступово будемо збільшувати навантаження, організму все більше і більше потрібно буде палива. І кожен раз він буде його запасати все більше. Завдяки цьому зростає ваша витривалість, обсяг м'язів збільшується (звичайно, в межах фізіологічної норми).

У підсумку, при регулярних тренуваннях калорії, що потрапляють в організм з харчуванням, будуть поспішати відкластися у вигляді "палива" в м'язах, і в останню чергу вони підуть в жир. Плюс ваші полички для цього "палива" значно збільшаться. А значить, все менше і менше шансів у калорій дійти до жирового депо.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Враховуючи що м'язова маса дуже "ненажерлива" і з'їдає більшу частину калорій (тобто прискорюється обмін речовин), ми отримуємо ще додатково витрата калорій. І якщо ви хоча б дотримуєтеся основних принципів харчування (ну не заїдати тренування булочкою), то практично всі калорії, які ви їсте за день, або відлетять у паливо, або згорять. Жировій масі нічого не дістанеться!

Які повинні бути тренування, щоб запустити такий механізм? Для жінок це тренування з власною вагою 20-40 хвилин три рази на тиждень. Для цієї мети ідеально підійдуть високоінтенсивні інтервальні тренування.

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