Здоровые волосы и ногти: диетолог назвала важный микроэлемент для красоты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, что поможет дольше сохранить молодость и активность

Ни для кого не секрет, что красота идет изнутри, поэтому так важно насыщать организм необходимым количеством витаминов и микроэлементов. Именно они - залог здоровья и цветущего внешнего вида. Профессиональный диетолог Светлана Фус назвала важный микроэлемент для костей, ногтей и волос, который поможет дольше оставаться активными и красивыми. В Instagram она перечислила продукты, богатые кальцием.

В первую очередь кальций ассоциируется со строительным материалом для зубов и костей. Но не многие в курсе, что свертывание крови, передача нервных импульсов, мышечное сокращение также не обходятся без участия кальция.

Регулярные физические занятия, богатый кальцием рацион в детстве и молодости способствует достижению оптимальной костной массы и создает хороший запас ее прочности. Это немаловажный вклад в свое будущее, ведь с возрастом плотность костей уменьшается, и это приводит к их хрупкости в старости.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

При недостатке кальция в организме ухудшается состояние зубов и ногтей, волосы становятся слабыми и ломкими, могут появляться мышечные судороги, тахикардия, развивается бессонница, снижается память. Он также непосредственно участвует в работе эндокринных желез (особенно паращитовидных), оказывает противовоспалительное действие, уменьшает проявления аллергии.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для нормального обмена этого макроэлемента в организме важно получить достаточно кальция с пищей, но еще более важно, знать некоторые особенности усвоения кальция организмом.

Из продуктов растительного происхождения усваивается не весь кальций, так как клетчатка и фитиновая кислота растений снижает его всасывание.

При длительной термообработке органический кальций переходит в неорганический и усваивается организмом хуже.

Ранее эксперт по похудению Катя Медушкина поделилась секретами, как сделать живот плоским.

Кстати, ранее она развенчала популярные мифы о том, что может помочь обзавестись плоским животиком.

К слову , диетолог Светлана Никитчук озвучила эффективные хитрости, помогающие много есть и не поправиться.