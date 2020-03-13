Для здоров'я і гарного самопочуття: дієтолог розповіла про продукти з максимальною користю

Квітучий зовнішній вигляд і хороший імунітет – це наслідок правильної роботи організму і, зокрема, здорової мікрофлори кишечника. Але як налагодити його роботу і скласти раціон так, щоб отримувати максимум поживних речовин для правильноъ роботи цього життєво важливого органу? Подробицями поділилася дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше відповіла на питання про харчування при схудненні і тренуваннях. На сторінці в Instagram фахівець розповіла про корисні пробіотики і пребиотики.

В свій раціон важливо додавати продукти, багаті про - та пробіотики. Що це таке і в яких продуктах шукати?

Чомусь коли йдеться про пробіотики всі відразу представляють лікарські препарати, ось вже сила реклами. Але ні, їх успішно можна знайти в продуктах, причому в найрізноманітніших.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Пробіотики - готові мікроорганізми, вживання яких покращує мікрофлору кишечника.

Пребіотики - їжа для цих мікроорганізмів, що допомагає розмножуватися пробіотикам. Дуже важливо отримувати і пробіотики і пребіотики для мікрофлори кишечнику і здоров'я в цілому.

Пробіотики містяться в кефірі, звичайному, соєвому, кокосовому йогурті, кімчі, квашеній капусти, солоних огірках, місо-супі, сирі (гауда, моцарела, чеддер), чайному грибі(комбуча), квасі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Пребіотики містяться в бананах, яблуках, вівсянці, гречці, помідорах, цибулі, часнику, бобових, ягодах, артишоках, спаржі.

Не простіше пити БАДи? Ні, ми завжди намагаємося отримувати поживні речовини з їжі, плюс засвоюваність буде набагато вище.

Нагадаємо, що раніше дієтолог розповіла, як зменшити тягу до солодощів і споживання цукру.