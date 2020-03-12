Дієтолог розповіла, як знизити тягу до солодкого і скоротити цукор в раціоні

Експерт поділилася ефективним планом дій
Цукор в надлишку дійсно шкідливий і викликає залежність - це вже підтверджені факти. Проте, запевняє дієтолог Elena_goodfood, яка раніше підказала 10 простих кроків для початку процесу зниження ваги, бажання солодкого можна тримати під контролем і таким чином скоротити його вживання. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
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При цьому мова йде саме про цукор. Цукор - продукт промислової переробки. Прості цукри - містяться в багатьох природних продуктах, до них розпадаються складні вуглеводи.
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План дій, щоб знизити тягу до солодкого:
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1.Найважливіше! Проаналізувати та переглянути раціон
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Ми хочемо солодкого, коли не вистачає енергії. А глюкоза - найпростіший спосіб її отримання.
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Абсолютна більшість солодкоїжок з подивом виявляють, що солодкого після тижня харчування по меню не хочеться.
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2. Робота над мотивацією і звичкою
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Рекомендую подивитися:
•фільм «Цукор», реж.Деймон Гамо
•фільм «Теорія змови. Харчовий наркотик - цукор»
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І провести наступну вправу. Вдумливо напишіть min 10 причин, чому хочете попрощатися з залежністю.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
3. Слідкуйте за тим, що потрапляє в холодильник
Багато хто думає, що не їдять цукор, а насправді споживають його пристойно.
Ось список продуктів і найменувань, під якими ховається цукор. Вивчайте склад!
Ілюстративне фото (instagram.com/elena_goodfood)
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Чим замінити цукор?
Ілюстративне фото (instagram.com/elena_goodfood)⠀
У цих продуктах містяться природні, елементи, в т. ч вітаміни, мінерали.
Але це не означає, що можна об'їдатися медом або сухофруктами.
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Прості вуглеводи в розмірі 10%-15% від загальної частки вуглеводів нам потрібні. Вони беруть участь в роботі гормональної системи, дають швидку енергію. Незамінні, для швидкого відновлення сил. Але і улюблену солодкість в ці 10-15% вписати, звичайно, можна.
Раніше дієтолог Евеліна Авраменко розповіла про роль води в процесі схуднення і навела цікаві дані досліджень.