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Дієтолог розповіла, як знизити тягу до солодкого і скоротити цукор в раціоні

Lite » Їжа 12.03.2020 - 14:37
Дієтолог розповіла, як знизити тягу до солодкого і скоротити цукор в раціоні
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт поділилася ефективним планом дій

Цукор в надлишку дійсно шкідливий і викликає залежність - це вже підтверджені факти. Проте, запевняє дієтолог Elena_goodfood, яка раніше підказала 10 простих кроків для початку процесу зниження ваги, бажання солодкого можна тримати під контролем і таким чином скоротити його вживання. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

При цьому мова йде саме про цукор. Цукор - продукт промислової переробки. Прості цукри - містяться в багатьох природних продуктах, до них розпадаються складні вуглеводи.

План дій, щоб знизити тягу до солодкого:

1.Найважливіше! Проаналізувати та переглянути раціон

Ми хочемо солодкого, коли не вистачає енергії. А глюкоза - найпростіший спосіб її отримання.

  • Ваш раціон повинен бути достатнім по калорійності (max дефіцит - 20%) і містити належну кількість вуглеводів.
  • 2-3 г на кг ваги при зниженні і від 3 г на підтримці.
  • Крупи мінімум двічі в день, хліб/хлібці, 2-3 фрукта дуже важливі


Абсолютна більшість солодкоїжок з подивом виявляють, що солодкого після тижня харчування по меню не хочеться.


2. Робота над мотивацією і звичкою

Рекомендую подивитися:
•фільм «Цукор», реж.Деймон Гамо
•фільм «Теорія змови. Харчовий наркотик - цукор»

І провести наступну вправу. Вдумливо напишіть min 10 причин, чому хочете попрощатися з залежністю.

Дієтолог розповіла, як знизити тягу до солодкого і скоротити цукор в раціоні

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Слідкуйте за тим, що потрапляє в холодильник

Багато хто думає, що не їдять цукор, а насправді споживають його пристойно.
Ось список продуктів і найменувань, під якими ховається цукор. Вивчайте склад!

Ілюстративне фото (instagram.com/elena_goodfood)

Чим замінити цукор?

Дієтолог розповіла, як знизити тягу до солодкого і скоротити цукор в раціоні
Ілюстративне фото (instagram.com/elena_goodfood)

У цих продуктах містяться природні, елементи, в т. ч вітаміни, мінерали.
Але це не означає, що можна об'їдатися медом або сухофруктами.

Прості вуглеводи в розмірі 10%-15% від загальної частки вуглеводів нам потрібні. Вони беруть участь в роботі гормональної системи, дають швидку енергію. Незамінні, для швидкого відновлення сил. Але і улюблену солодкість в ці 10-15% вписати, звичайно, можна.

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