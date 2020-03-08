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Як харчуватися тим, хто худне і тренується: цінні поради дієтолога

Lite » Їжа 08.03.2020 - 08:38
Як харчуватися тим, хто худне і тренується: цінні поради дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, чи варто включати в раціон тим, хто худне суп і смажити м'ясо

В період схуднення важливо усвідомлено підходити до приготування та споживання їжі і знати тонкощі харчування, щоб процес був легким, а здоровий раціон йшов лише на користь. Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше пояснила тонкощі вживання коров'ячого і рослинного молока, відповіла в Instagram часто зустрічаються питання про харчування в період схуднення і тренувань.

Потрібно їсти супи? Як їх вписати в метод тарілки?

Супи не є обов'язковою частиною раціону. Щоб стул був регулярний потрібно споживати достатню кількість клітковини і рідини. Але суп також не є чимось забороненим. Вибирайте правильні супи: на нежирному бульйоні, з великою кількістю овочів і бобових. Що стосується методу тарілки, суп у нього вписувати не потрібно.

Що є до/після спортзалу, якщо хочеш схуднути?

Немає такого правила. Не так важливо, що ви з'їсте до-після тренування, важливо, що ви з'їсте протягом дня. Якщо ви будете в дефіциті калорій, то схуднете, якщо в профіциті - наберете вагу.

Як харчуватися тим, хто худне і тренується: цінні поради дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Яка роль гормону стресу кортизолу в схудненні, як виявляти і що з ним робити?

Захворювання, що супроводжуються як підвищенням, так і зниженням кортизолу мають яскраву клініку, яку ендокринолог не пропустить І тільки зайва вага не є наслідком підвищеного кортизолу. Тому не треба його самим здавати, дивитися, тим більше, що робиться це в рамках супрессивного тесту.

Яка різниця між рослинним і коров'ячим молоком для організму?

Очевидно, рослинне молоко не містить лактози і насичених жирів. Якщо у вас немає непереносимості лактози, генетично підтвердженою, то немає сенсу змінювати звичайне молоко на рослинне.

Як харчуватися тим, хто худне і тренується: цінні поради дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чому шкідливо смажити м'ясо?

Тому що при смаженні м'яса утворюються сполуки, споживання яких у високих дозах призводить до розвитку онкологічних захворювань. Обсмажуйте м'ясо швидко і доведіть в духовці. Або тушкуйте. Важливо! Якщо ви їсте смажене м'ясо не кожен день, то це не страшно, паніки не потрібно.

Раніше дієтолог Лора Філіппова познайомила з основними принципами здорового харчування.

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