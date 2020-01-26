ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сніданок за правилами: нутриціолог озвучила ідеальне ранкове меню

Lite » Їжа 26.01.2020 - 08:37
Сніданок за правилами: нутриціолог озвучила ідеальне ранкове меню
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, з чого варто починати ранок

Для того, щоб досягути стрункості і підтримувати її, важливо правильно харчуватися і витрачати всі калорії, які були з'їдені за день. Як краще розподілити продукти протягом доби, щоб знизити вагу і витратити всі набрані за день калорії? Що їсти на сніданок, щоб отримати заряд бадьорості навесь день і не нашкодити фігурі? Нутриціолог Олена Кален, яка раніше озвучила корисні властивості кави, розповіла на сторінці Instagram про ідеальний раціон з ранку.

Правильне харчування – це збалансований раціон по білках, жирах, повільним і швидким вуглеводам. Залежно від того, в який період дня вони будуть вжиті в їжу і залежить процес зниження, утримання або набору маси тіла. Необхідно зазначити, що всі продукти, важливі для організму і насичують його різними живильними компонентами.

Вранці в їжу краще вибрати повільні і швидкі вуглеводи, оскільки більшість швидких вуглеводів багаті глюкозою і досить калорійні. Організму важливо витратити цю енергію протягом дня, щоб вона не перетворилася на жир. Повільні вуглеводи навпаки поступово виділяють глюкозу, і вона встигає засвоїтися організмом, не відкладаючись у вигляді жиру в тілі.

Сніданок за правилами: нутриціолог озвучила ідеальне ранкове меню

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Крупи, каші, горіхи, фрукти, сухофрукти, солодощі, картопля – саме вони найкраще підійдуть для сніданку.

Наприклад, картопля, краще завжди їсти в першій половині дня. Вона багата крохмалем, калорійна і надалі може легко перетворитися в жир. Вживаючи її в їжу на сніданок, шанси витратити калорії набагато вище.

Сніданок за правилами: нутриціолог озвучила ідеальне ранкове меню
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Такі сухофрукти як інжир і курага, добре розганяють метаболізм та допомагають перетравлювати їжу протягом дня. Яблука сприяють поліпшенню роботи шлунку і кишечника, тому їх теж краще вживати в першій половині дня. А ось з'їдене ввечері свіже яблуко може спровокувати дискомфорт і підвищити кислотність шлунка.

Нагадаємо, що нутриціолог Ганна Нікольська назвала топ-10 продуктів, які допоможуть приборкати тягу до солодощів.

Як уникнути переїдання взимку: поради гастроентеролога Викликає акне і набряки: дієтолог пояснила міфи про вплив молочки на шкіру і фігуру
Новини України дієтологправильное питаниесхуднення
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся