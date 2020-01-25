Топ-10 продуктів, що знижують тягу до солодкого: шпаргалка від нутриціолога

Експерт перерахувала овочі, які допоможуть впоратися з тягою до солодощів
Тяга до солодкого стає для багатьох тих, що худнуть справжньою проблемою, адже відмовитися від смачної і калорійної, але такої апетитной "забороненої продукції" не так вже й просто. Для того, щоб перехитрити організм, є ряд прийомів, один з яких – правильний раціон. Нутриціолог Ганна Нікольська, яка раніше розповіла про фрукти-антиоксиданти для холодного періоду, назвала в Instagram топ-10 продуктів, які допоможуть побороти потяг до солодкого.
Часто причина тяги до "забороненої" їжі у вигляді цукерок, печива, тортиків, шоколадок, фастфуду та іншого дуже проста - ви просто не добираєте частину важливих нутрієнтів зі свого базового раціону.
Експерт навела список з 10 продуктів для регулярного вживання, і незабаром, дивлячись на черговий смаколик, ви будете думати "навіщо я раніше все це їла!"
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ці продукти допоможуть зробити раціон повноцінним і не зриватися на смачненьке. Ось вони:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Також нутриціолог навчила правильно підраховувати, скільки калорій вам потрібно протягом дня. Обчислюємо мінімальна кількість калорій, яке необхідно для підтримки нормальної життєдіяльності. Це буде наш "основний обмін".
А = вага кг * 9.99
В = зріст в см * 6.25
З = вік в роках * 4.92
Основний обмін = А + В - С
Після жінки з ОО віднімають 161, а чоловіки додають 5.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Робимо поправку на рівень фізичної активності. Множимо ОО на:
Ви можете зробити розрахунок для поточної і бажаної ваги. Якщо ліньки морочитися - в середньому жінці треба приблизно 2000 калорій, а чоловікові - 2500.
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