Що вибрати в фаст-фуді тим, хто худне: дієтолог дала важливі рекомендації

Навіть ті, хто дотримуються правильного харчування і стежать за фігурою можуть трохи розслабитися і дозволити собі поласувати улюбленими стравами. Буває і так, що волею випадку, опинившись з великою компанією у фаст-фуді, доводиться вибирати з меню менш шкідливі і калорійні варіанти. Але чому віддати перевагу, щоб не завдати шкоди струнким формам? Про це на сторінці в Instagram розповіла дієтолог Альбіна Комісарова.

Компанія, місце, час, іноді дійсно немає вибору. Головне, щоб "іноді" не перейшло у "дуже часто".

Отже, що вибрати з меню фаст-фудів:

Купуйте бургери стандартного або малого розміру, від быгтейсты варто відмовитися.

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З гарячих страв калорій менше всього в наггетсах: 270 в 6-ти шматочках.

Шаурма/бургер нехай будуть без додаткових добавок: сиру, бекону, а також соусів: кетчуп замість майонезу.

Шукайте просто м'ясо/рибу/птицю. Часто заклади фаст-фуду готують м'ясо на вогні (шашлик), або можна попросити покласти на тарілку окремо м'ясо, піту/лаваш/хліб і овочі – так простіше контролювати, скільки і що ви з'їли.

Якщо ви вибрали заклад індійської/ліванської кухні, віддайте перевагу вегетаріанським варіантам страв з хумусом і тофу.

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Експерт зазначила, що навіть популярны страви з фаст-фуду можна трохи модернізувати, зробивши їх менш шкідливими.

Не можете встояти перед картоплею фрі? Купіть маленьку, попросіть не солити, і діліться з друзями. Не смачно? Просіть сіль окремо і посоліть стільки, скільки вам потрібно.

Беріть до основної страви салат - він можна зустріти практично скрізь.

Уникайте продуктів в паніровці - вони містять багато жиру.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

З напоїв віддайте перевагу воді, чаю або каві. Солодкі газовані напої містять додаткові калорії, підвищують апетит. А молочні коктейлі - ще й додаткову порцію жирів.

З соусів виберіть кетчуп, адже всі інші містять трансжири.

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