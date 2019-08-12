Що вибрати в фаст-фуді тим, хто худне: дієтолог дала важливі рекомендації

Експерт розповіла, чому віддати перевагу в фаст-фуді і не поплатитися фігурою
Навіть ті, хто дотримуються правильного харчування і стежать за фігурою можуть трохи розслабитися і дозволити собі поласувати улюбленими стравами. Буває і так, що волею випадку, опинившись з великою компанією у фаст-фуді, доводиться вибирати з меню менш шкідливі і калорійні варіанти. Але чому віддати перевагу, щоб не завдати шкоди струнким формам? Про це на сторінці в Instagram розповіла дієтолог Альбіна Комісарова.
Компанія, місце, час, іноді дійсно немає вибору. Головне, щоб "іноді" не перейшло у "дуже часто".
Отже, що вибрати з меню фаст-фудів:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Експерт зазначила, що навіть популярны страви з фаст-фуду можна трохи модернізувати, зробивши їх менш шкідливими.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Також дієтолог Альбіна Комісарова склала список топ-7 звичок, які допоможуть довше залишатися стрункими і здоровими.
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