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Ідеальний час: які продукти краще вживати на сніданок, обід і вечерю

Lite » Їжа 10.08.2019 - 14:09
Ідеальний час: які продукти краще вживати на сніданок, обід і вечерю
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, які продукти і чому краще їсти в той чи інший час

В період схуднення важливо не тільки те, що ми їмо, але і коли. Кожен продукт має свій ідеальне час вживання, коли він приносить більше користі і менше всього шкодить фігурі. Дієтолог Олена Кален розповіла про те, яким стравам віддати перевагу на сніданок, обід і вечерю.

Для того, щоб стати стрункою і підтримувати себе у формі, важливо правильно харчуватися і витрачати всі калорії, які були з'їдені за день. Правильне харчування – це збалансований раціон по білках, жирах, повільним і швидким вуглеводам.

В залежності від того, в який період дня вони будуть вжиті в їжу і залежить процес зниження, утримання або набору маси тіла. Необхідно зазначити, що всі продукти, важливі для організму і насичують його різними живильними компонентами.

Ідеальний час: які продукти краще вживати на сніданок, обід і вечерю

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як же краще розподілити продукти протягом дня, щоб знизити вагу і витратити всі набрані за день калорії?

Вранці краще обрати повільні і швидкі вуглеводи, оскільки більшість швидких вуглеводів багаті глюкозою і досить калорійні. Організму важливо витратити цю енергію протягом дня, щоб вона не перетворилася в жир. Повільні вуглеводи навпаки поступово виділяють глюкозу, і вона встигає засвоїтися організмом, не відкладаючись у вигляді жиру в тілі.

Ідеальний час: які продукти краще вживати на сніданок, обід і вечерю

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Крупи, каші, горіхи, фрукти, сухофрукти, солодощі, картопля – саме вони найкраще підійдуть для сніданку. Наприклад, картоплю краще завжди їсти в першій половині дня. Вона багата крохмалем, калорійна і, в наслідку, може легко перетворитися в жир. Вживаючи її на сніданок, шанси витратити калорії набагато вище.

Такі сухофрукти як інжир і курага, добре розганяють метаболізм та допомагають перетравлювати їжу протягом дня.

Ідеальний час: які продукти краще вживати на сніданок, обід і вечерю

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Яблука сприяють поліпшенню роботи шлунку і кишківника, тому їх теж краще вживати в першій половині дня. А ось з'їдене ввечері свіже яблуко може спровокувати дискомфорт і підвищити кислотність шлунка.

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