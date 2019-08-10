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Дієтолог розкрила два важливих секрети в досягненні ідеального преса

Lite » Краса 10.08.2019 - 08:41
Дієтолог розкрила два важливих секрети в досягненні ідеального преса
Ілюстративне фото: (pexels.com)

Плоский живіт – актуальна тема, яка хвилює і дівчат, і чоловіків

 Хтось любить м'які форми, хтось женеться за "кубиками" і "смужками", в будь-якому випадку важливо одне - гарно, коли живіт підтягнутий, а не звисає поверх джинсів.⠀
 На думку дієтолога Лори Філіпової, формуючи прес за допомогаю фитнесу, ми зміцнюємо м'язи живота, робимо їх сильнішими. Це базова та необхідне вправа, але це не зробить ваш живіт пласким. Тому вона рекомендує два важливих аспекти, дотримуючись яких можна значно просунутися в досягненні ідеального живота.

Дієтолог розкрила два важливих секрети в досягненні ідеального преса
Фото: (pexels.com)

1. Ефективна вправа для підтяжки внутрішньої стінки живота - вакуум або удияна.
Робиться на повному видиху і затримці дихання. Важливо дотримуватися простих правил – робити вакуум вранці натщесерце і кожен день (5-7 разів). Протипоказаннями можуть стати менструація і захворювання черевної порожнини. Перший візуальний результат не змусить себе чекати і вже через місяць регулярних вправ живіт стане набагато привабливішим.

Дієтолог розкрила два важливих секрети в досягненні ідеального пресаФото: (pexels.com)


2. Ще для плоского живота вкрай важливо харчування - надлишок простих незв'язаних вуглеводів, солодких напоїв і т. п. дуже швиденько там "оселяється" у вигляді зайвого жиру. Так, неправильне харчування в першу чергу позначається на животі, тому по можливості в період формування преса слід виключити шкідливі продукти з раціону.

 Нагадаємо, що раніше Лора Філіппова розкрила секрети білка молодості — коллагена.
 Також дієтолог Альбіна Комісарова пояснила, скільки прийомів їжі в день потрібно для того, щоб зберегти стрункість.

 До речі, дієтолог Олена Кален рассказала як уникнути переїдання.

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