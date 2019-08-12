Что выбрать в фаст-фуде худеющим: диетолог дала важные рекомендации

Эксперт рассказала, чему отдать предпочтение в фаст-фуде и не поплатиться фигурой
Даже те, кто придерживается правильного питания и следят за фигурой могут немного расслабиться и позволить себе полакомиться любимыми блюдами. Бывает и так, что волею случая, оказавшись с большой компанией в фаст-фуде, приходится выбирать из меню менее вредные и калорийные варианты. Но чему отдать предпочтение, чтобы не нанести урон стройным формам? Об этом на странице в Instagram рассказала диетолог Альбина Комиссарова.
Компания, место, время, иногда выбора действительно нет. Главное, чтобы "иногда" не перетекло в "очень часто".
Итак, что выбрать из меню фаст-фудов:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Диетолог раскрыла два важных секрета в достижении идеального пресса
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Эксперт отметила, что даже популярные блюда из фаст-фуда можно немного модернизировать, сделав их менее вредными.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Также диетолог Альбина Комиссарова составила список топ-7 привычек, которые помогут дольше оставатся стройными и здоровыми.
Ранее диетолог Елена Кален рассказала, какие продукты лучше употреблять в разное время суток.