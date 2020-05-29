Дієтолог назвала продукти, що володіють омолоджувальним ефектом

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_kristina)

Включайте їх частіше в раціон для енергійності і краси

Зберегти молодість та енергійність допоможуть нам деякі продукти, які варто включити в раціон. Дієтолог Світлана Нікітчук на своїй сторінці в Instagram поділилася корисним списком, на що саме слід частіше налягати. Застосовуйте його і будьте молоді і здорові.

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Продукти, що володіють омолоджувальним ефектом:

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ШПИНАТ

Сприяє еластичності і пружності шкіри, завдяки вмісту колагену. А вітамін С в шпинаті зміцнює організм в цілому.

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ЛОХИНА

Є прекрасною профілактикою склерозу судин. Сприяє роботі серцево-судинної системи, яка пов'язана з роботою всіх систем і тканин організму.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

ПЕТРУШКА

Містить антиоксиданти-для зміцнення імунітету, боротьби з вільними радикалами. Крім того, петрушка позбавляє від набряків, робить тіло підтягнутим.

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БРОККОЛІ

Запобігає появі целюліту, сприяє еластичності і пружності шкіри. Очищає організм від шлаків і токсинів. Бореться з онкозахворюваннями.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

ЛИМОНИ

Зміцнюють імунітет завдяки вітаміну С, борються з вільними радикалами, очищають організм від шлаків і токсинів. Шкірка лимона очищає і звужує пори на шкірі.

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ЧАСНИК

Часник уповільнює старіння організму. Тільки в одній головці часнику - 400 корисних речовин.

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ВИНОГРАД

Містить природний антиоксидант ресвератол, який зупиняє вікові зміни в м'язах, сприяє виробленню колагену, омолоджує на клітинному рівні. Пригнічує розвиток ракових клітин. Особливо рекомендую включити в раціон червоний виноград.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

ОЛИВКОВА ОЛІЯ

Зміцнює кістки і м'язову тканину, чистить організм від токсинів, шлаків, вільних радикалів. Містить безліч вітамінів.

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СЕЛЕРА

Містить ефірні олії, вітаміни, мінерали, завдяки чому тонізує весь організм.

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БУРЯК

Збагачує кров киснем, насичує організм енергією. Містить водорозчинну клітковину. Виводить токсини, шлаки.

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КАВУН

Зволожує шкіру, сприяє оновленню клітин. Виводить шкідливі речовини з організму, насичує вітамінами і мінералами.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

АВОКАДО

Сприяє пружності і блиску шкіри, усуває зморшки, стимулює оновлення клітин.

Раніше дієтолог Лачина Джанкулиева розповіла, як поліпшити стан шкіри за допомогою харчування.

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Автор: Lite