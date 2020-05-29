ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дієтолог назвала продукти, що володіють омолоджувальним ефектом

Lite » Їжа 29.05.2020 - 14:34
Дієтолог назвала продукти, що володіють омолоджувальним ефектом
Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_kristina)

Включайте їх частіше в раціон для енергійності і краси

Зберегти молодість та енергійність допоможуть нам деякі продукти, які варто включити в раціон. Дієтолог Світлана Нікітчук на своїй сторінці в Instagram поділилася корисним списком, на що саме слід частіше налягати. Застосовуйте його і будьте молоді і здорові.

Продукти, що володіють омолоджувальним ефектом:

ШПИНАТ
Сприяє еластичності і пружності шкіри, завдяки вмісту колагену. А вітамін С в шпинаті зміцнює організм в цілому.

ЛОХИНА
Є прекрасною профілактикою склерозу судин. Сприяє роботі серцево-судинної системи, яка пов'язана з роботою всіх систем і тканин організму.

Дієтолог назвала продукти, що володіють омолоджувальним ефектом

Ілюстративне фото (pexels.com)

ПЕТРУШКА
Містить антиоксиданти-для зміцнення імунітету, боротьби з вільними радикалами. Крім того, петрушка позбавляє від набряків, робить тіло підтягнутим.

БРОККОЛІ
Запобігає появі целюліту, сприяє еластичності і пружності шкіри. Очищає організм від шлаків і токсинів. Бореться з онкозахворюваннями.

Дієтолог назвала продукти, що володіють омолоджувальним ефектом

Ілюстративне фото (pexels.com)

ЛИМОНИ
Зміцнюють імунітет завдяки вітаміну С, борються з вільними радикалами, очищають організм від шлаків і токсинів. Шкірка лимона очищає і звужує пори на шкірі.


ЧАСНИК
Часник уповільнює старіння організму. Тільки в одній головці часнику - 400 корисних речовин.

ВИНОГРАД
Містить природний антиоксидант ресвератол, який зупиняє вікові зміни в м'язах, сприяє виробленню колагену, омолоджує на клітинному рівні. Пригнічує розвиток ракових клітин. Особливо рекомендую включити в раціон червоний виноград.

Дієтолог назвала продукти, що володіють омолоджувальним ефектом

Ілюстративне фото (pexels.com)

ОЛИВКОВА ОЛІЯ
Зміцнює кістки і м'язову тканину, чистить організм від токсинів, шлаків, вільних радикалів. Містить безліч вітамінів.

СЕЛЕРА
Містить ефірні олії, вітаміни, мінерали, завдяки чому тонізує весь організм.

БУРЯК
Збагачує кров киснем, насичує організм енергією. Містить водорозчинну клітковину. Виводить токсини, шлаки.

КАВУН
Зволожує шкіру, сприяє оновленню клітин. Виводить шкідливі речовини з організму, насичує вітамінами і мінералами.

Дієтолог назвала продукти, що володіють омолоджувальним ефектом

Ілюстративне фото (pexels.com)

АВОКАДО
Сприяє пружності і блиску шкіри, усуває зморшки, стимулює оновлення клітин.

Раніше дієтолог Лачина Джанкулиева розповіла, як поліпшити стан шкіри за допомогою харчування.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України дієтологкрасота
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся