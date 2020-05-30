ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Базовий елемент краси і здоров'я: топ-4 видів насіння, які варто включити в раціон

Lite » Їжа 30.05.2020 - 13:15
Базовий елемент краси і здоров'я: топ-4 видів насіння, які варто включити в раціон
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, який доступний суперфуд треба включити в раціон

Насіння можна сміливо віднести до суперфудам, адже вони багаті вітамінами і мікроелементами, такими необхідними нашому організму. Тому варто уважніше придивитися до цих продуктів і включити їх в меню. Нутриціолог Ганна Нікольська в Instagram назвала топ-4 насінин, які необхідні кожному.

Насіння – це найкращий подарунок, який ви можете зробити організму, становлячи щоденний раціон!

1.Насіння льону – рослинне джерело протизапальної омега-3 (регуляція холестерину, профілактика ССЗ, здоров'я шкіри), м'який сорбент (очищення кишечника) і ослизнитель ШКТ (допомога при гастритах і виразках), концентрат фітоестрогенів лігнанов (профілактика жіночих онкозахворювань та налаштування гормональної системи).

Б – 18 гр, Ж – 42 гр, У – 29 гр

Базовий елемент краси і здоров'я: топ-4 видів насіння, які варто включити в раціон

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Готуємо: подрібнюємо в кавомолці, робимо смузі-боули з фруктами/ягідні йогурти/шоколадні коктейлі/варення, замінюємо яйця у випічці.

2.Насіння кунжуту – суперисточник легкозасвоюваного кальцію, магнію, заліза, кремнію, міді – розумієте, що це за мінерали? Це самі базові елементи жіночої краси та здоров'я!

Б – 19, Ж – 49, У – 12

Готуємо: якщо замочуємо на ніч, вранці робимо молочко, якщо сухі – обсмажуємо на сухій сковороді, подрібнюємо в кавомолці, робимо домашню тахін-пасту, заправляємо салати, додаємо її в хумус

Базовий елемент краси і здоров'я: топ-4 видів насіння, які варто включити в раціон

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3.Насіння гарбуза – джерело цинку, магнію, марганцю, міді - відмінна підтримка кишечника, м'яка нейтралізація патогенної флори.

Б – 29, Ж – 46, У – 13

Готуємо: подрібнюємо і посипаємо смузі/каші, додаємо в випічку.

4.Насіння соняшнику – джерело жиророзчинного потужного антиоксиданту вітаміну Е, групи В (особливо В6 і В9), селену, міді, марганцю, фтору – здоров'я нервової системи і загальна підтримка імунітету, фітостероли і ніацин – знижують всмоктування холестерину.

Базовий елемент краси і здоров'я: топ-4 видів насіння, які варто включити в раціон

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Б – 20, Ж – 53, У – 11

Готуємо: сметану і майонез – замочуємо, а потім блендеримо з водою, сіллю, соком лимона і спеціями. Заправляємо салати, супи, другі страви.

Раніше дієтолог Безугла Ольга розповіла, чи потрібно скрупульозно рахувати калорії, щоб схуднути.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України правильное питаниедієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся