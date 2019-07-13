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Чому не варто відмовлятися від сніданку: дієтолог дала вичерпне пояснення

Lite » Їжа 13.07.2019 - 14:07
Чому не варто відмовлятися від сніданку: дієтолог дала вичерпне пояснення
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт озвучила ідеальний час для сніданку

Не всі звикли снідати зранку: хтось свідомо пропускає той прийом їжі, а хтось просто не встигає похапцем. Чи варто відмовлятися від їжі після пробудження або того краще не робити, і чому. Про це на своїй сторінці розповіла професійний дієтолог Світлана Фус.

За словами експерта, одине з питань, що часто зустрічаються в її практиці: що робити, якщо снідати зовсім не хочеться? Спеціаліст категорична: сніданок повинен бути обов'язковим.

І ось чому не варто нехтувати першим прийомом їжі. Після пробудження, ми починаємо рухатися, рівень глюкози в крові знижується. Щоб поповнити її запаси, організм починає брати глюкозу з внутрішніх органів. В цей момент ми випробуємо втому, сонливість, а думка про каву стає нав'язливою. Але такий спосіб підбадьоритися має короткостроковий ефект. Каву натщесерце подразнює стінки шлунка, що в подальшому може призвести до гастриту, а також підвищує апетит.

Чому не варто відмовлятися від сніданку: дієтолог дала вичерпне пояснення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Коли організм відчуває напад голоду, ми можемо знаходиться в дорозі або вже на роботі, а часу і можливості нормально поїсти вже немає. У хід починають йти чай, кава, цукерки та інші шкідливим перекуси. На обід, найчастіше, часу в обріз.

Почуття голоду перебиваємо бутербродами, печивом та іншими шкідливими продуктами. А до вечора голод провокує наїстися до відвалу. Таким чином, той, хто не снідає, ввечері з'їдає більше, ніж потрібно, вранці знову не хоче снідати - замкнуте коло.

Чому не варто відмовлятися від сніданку: дієтолог дала вичерпне пояснення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сніданок просто необхідний. Він насичує організм поживними речовинами і вітамінами, які підтримують нормальний обмін речовин.

Оптимальний час для сніданку - з 7:00 до 9:00 ранку. Чашка кави або чаю сніданком не вважаються. Вони можуть бути присутніми в раціоні тільки в супроводі повноцінної їжі. Поїсти треба так, щоб відчуття ситості підтримувалося 3-4 години.

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