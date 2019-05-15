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Топ-4 шкідливі звички, які заважають схуднути: як з ними боротися

Lite » Їжа 15.05.2019 - 08:52
Топ-4 шкідливі звички, які заважають схуднути: як з ними боротися
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, що стоїть на шляху до красивої фігури

Здавалося б нешкідливі повсякденні звички не можуть перешкодити скинути зайві кіло, тому на них часто не звертають уваги і не надають значення. Між тим, стрілка ваг здатна вперто не рухатися з місця, поки ми не переглянемо звичні ритуали, які міцно вкоренилися в життя. Про те, які стереотипи стають перешкодами на шляху до красивої фігури розповіла в Instagram дієтолог Альбіна Комісарова.

Експерт перерахувала, звички, від яких потрібно відмовитися або замінити на більш здорові альтернативи. Так, вона назвала топ-4 помилки тих, хто хоче схуднути.

Змушувати себе снідати

Ось ви живете 20/30/50 років і ніколи не снідаєте. Або дуже мало. Але одного разу ви вирішуєте - пора худнути! А інтернет говорить нам: хочеш бути струнким - сніданок не можна пропускати. Що в підсумку? Ми до свого звичного раціону додаємо ще й сніданок, насильно, без почуття голоду, не маючи можливості відстежити насичення. Худнемо ми? Звичайно, ні! Висновок: ніколи не змушуйте себе є.

Виключати цілі групи продуктів, тому що:

  • глютен і лактоза це шкідливо (не шкідливо);
  • супер модний генетичний тест показав у вас непереносимість 50 продуктів, а ви і не знали до цього;
  • хліб, картопля, солодке - це зло.

Виключаючи цілі групи продуктів, ми схуднемо. За рахунок обмеження калорій. Але це ненадовго, рівно до тих пір, поки ви не повернетеся до звичного харчування. І це позбавляє нас найважливішого - різноманітності.

Відпрацьовувати їжу на тренуваннях

Запам'ятайте, їжа йде окремо, а спорт - окремо. Ви повинні бути фізично активні, тому що це корисно для здоров'я, а не тому, що ви контролюєте так вага. Складно, розумію, але пам'ятайте, 80% успіху визначає харчування. Їжте десерт трохи і тому що хочете і смачно, а не виправдовуючись завтрашньої тренуванням.

Акцентувати увагу на суперфудах

Як би не було "корисно" кокосове масло, сироп топінамбура, боули і комбучі, все це містить калорії. І якщо вершкового масла чомусь бояться, то кокосове додають по 2 столові ложки до кави. Читайте етикетку!

Нагадаємо, що експерт по схудненню Катя Медушкина перерахувала ворогів стрункої талії.

До речі, дієтолог Наталія Макієнко поділилася досвідом, як не поправитися на відпочинку.

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