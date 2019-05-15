Топ-4 шкідливі звички, які заважають схуднути: як з ними боротися

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, що стоїть на шляху до красивої фігури

Здавалося б нешкідливі повсякденні звички не можуть перешкодити скинути зайві кіло, тому на них часто не звертають уваги і не надають значення. Між тим, стрілка ваг здатна вперто не рухатися з місця, поки ми не переглянемо звичні ритуали, які міцно вкоренилися в життя. Про те, які стереотипи стають перешкодами на шляху до красивої фігури розповіла в Instagram дієтолог Альбіна Комісарова.

Експерт перерахувала, звички, від яких потрібно відмовитися або замінити на більш здорові альтернативи. Так, вона назвала топ-4 помилки тих, хто хоче схуднути.

Змушувати себе снідати

Ось ви живете 20/30/50 років і ніколи не снідаєте. Або дуже мало. Але одного разу ви вирішуєте - пора худнути! А інтернет говорить нам: хочеш бути струнким - сніданок не можна пропускати. Що в підсумку? Ми до свого звичного раціону додаємо ще й сніданок, насильно, без почуття голоду, не маючи можливості відстежити насичення. Худнемо ми? Звичайно, ні! Висновок: ніколи не змушуйте себе є.

Виключати цілі групи продуктів, тому що:

глютен і лактоза це шкідливо (не шкідливо);

супер модний генетичний тест показав у вас непереносимість 50 продуктів, а ви і не знали до цього;

хліб, картопля, солодке - це зло.

Виключаючи цілі групи продуктів, ми схуднемо. За рахунок обмеження калорій. Але це ненадовго, рівно до тих пір, поки ви не повернетеся до звичного харчування. І це позбавляє нас найважливішого - різноманітності.

Відпрацьовувати їжу на тренуваннях

Запам'ятайте, їжа йде окремо, а спорт - окремо. Ви повинні бути фізично активні, тому що це корисно для здоров'я, а не тому, що ви контролюєте так вага. Складно, розумію, але пам'ятайте, 80% успіху визначає харчування. Їжте десерт трохи і тому що хочете і смачно, а не виправдовуючись завтрашньої тренуванням.

Акцентувати увагу на суперфудах

Як би не було "корисно" кокосове масло, сироп топінамбура, боули і комбучі, все це містить калорії. І якщо вершкового масла чомусь бояться, то кокосове додають по 2 столові ложки до кави. Читайте етикетку!

Нагадаємо, що експерт по схудненню Катя Медушкина перерахувала ворогів стрункої талії.

До речі, дієтолог Наталія Макієнко поділилася досвідом, як не поправитися на відпочинку.

Раніше б'юті-блогер Вікторія Кушнарьова навчила правильно визначати тип шкіри.